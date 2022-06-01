【數碼影像】徠卡與松下簽署全面戰略合作協定 將共同投資相機及鏡頭新技術 「L² Technology」為合作新標誌

徠卡（Leica）與松下（Panasonic）早於2000年8月在數碼鏡頭及視聽設備方面展開合作，2001年雙方再進一步攜手進軍數碼相機領域；至2018年無反相機踏入全片幅時代，雙方更與適馬（Sigma）一起成立了「L接環聯盟」。兩家公司近日再度宣布簽署全面戰略合作協定，以「L² Technology」（L²平方科技）為名開展市場活動，加強雙方核心競爭力合作，開發全新技術與解決方案。

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「L² Technology」中的兩個「L」，分別代表「Leica」與「LUMIX」。作為合作新標誌，「L² Technology」將聯合徠卡與LUMIX兩個品牌的優勢，結合雙方在新相機和鏡頭產品，以及下一代軟件領域的技術和經驗，並在新時代創造能帶來新價值的技術與解決方案。雙方將通過是次合作，最大限度地發揮協同作用，利用徠卡的光學與影像技術，以及松下在相機和影像市場上培育多年的影片和數碼技術，共同探索全新的創造力和表現力。雙方將持續開發創新的「L² Technology」，創造一個新的影像世界。

▲ （左起）Leica Camera AG行政總裁Matthias Harsch、松下影像業務部總監山根洋介

通過是次合作，兩間公司將共同投資用於相機與鏡頭產品的全新技術，並將這些技術應用於徠卡和LUMIX產品中，進一步提升產品性能。今後，徠卡和LUMIX將以「L² Technology」為名，建立長期合作體系，為影像創作者開闢新的可能。

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「隨著相片和影片實時共享時代的到來，相機需要具備創造更多精彩瞬間的能力。我一直對徠卡從悠久歷史中發展出來的高畫質和攝影理念印象深刻。我很高興能繼續與徠卡合作進行技術開發，讓世界各地的人能夠分享他們的理念。」松下娛樂互動株式會社首席執行官Akira Toyoshima說道。

徠卡相機公司行政總裁Matthias Harsch 表示：「本著合作與信任的精神，我們已經與松下合作了多年，他們豐富的專業知識毋庸置疑。我們在『L² Technology』上結合的能力將是合作關係中的另一個里程碑，同時證明了應對現時相機市場挑戰的最佳方式不是市場細分和專營，而是深化技術能力，共同創造面對未來的解決方案。」

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責任編輯：嚴浩文