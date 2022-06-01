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【互聯網監管】快手：禁止未成年人參與直播打賞及從事主播　升級「青少年模式」並設團隊監察

股市 16:08 2022/06/01

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【互聯網監管】快手：禁止未成年人參與直播打賞及從事主播　升級「青少年模式」並設團隊監察

快手 （01024） 將禁止未成年人參與直播打賞，嚴控未成年人從事主播，並升級「青少年模式」等系列舉措。

快手在官方公眾號發布《關於規範網絡直播打賞加強未成年人保護》的公告，指公司高度重視未成年人權益保障。為進一步落實平台主體責任，持續加強未成年人保護工作，規範網絡直播打賞。當中，公司重點舉措包括禁止未成年人參與直播打賞，如惡意誘導未成年人充值消費的違規行為，一旦發現將從嚴處罰。

公告又指，平台並將禁止未成年人直播，主播在註冊時需要進行實名認證，以防止未滿16歲的用戶開通直播權限，而16至18歲用戶則需要得到監護人同意及向平台書面報備。同時，快手將「青少年模式」升級至4.0版本，並已成立未成年人專屬客服團隊，優先處理未成年人冒用成人帳號打賞等情況。

另外，快手直播進一步加強互動環節管理，從嚴整治利用PK惡意營銷，又自6月7日起，快手直播將取消「PK懲罰」功能，每日下午8時至10時單個帳號直播間「連麥PK」次數不得超過2次。

【石Sir一周前瞻及異動股】新世界、建滔集團及澳優

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編輯：姚卓然

主播 港股 手機Apps 社交平台 快手—W（01024）

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