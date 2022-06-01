▲ 【美團3690】美團周四壓軸公布季績 料疫情拖累外賣收入放緩、虧損擴大成定局 預計第三季始反彈

重磅藍籌科技股美團 （03690） 周四公布首季業績，美團自3月起受疫情及封城措施影響，美團創辦人、首席執行官（CEO）王興早在3月底已坦言，一線城市上海因疫情而封城，估計不利首季主營業務。不過近月傳出監管相關利好信號，深圳政府也透過美團等平台發放消費券，投資界料內地放寬封鎖措施，美團將於第3季反彈，故關注美團中短期部署以迎接疫後復蘇。

綜合市埸預測，美團首季收入料升22.35%至452.99億元（人民幣，下同），當中餐飲外賣收入料仍升17.17%至241.08%；列賬虧損料進一步擴大24.51%至60.35億元；經調整虧損則擴大17.82%至45.85億元。

中金：受累疫情重燃 美團首季收入增速放緩

中金估計，受累各地新冠疫情重燃，美團首季餐飲外賣、到店、酒店及旅遊業務或進一步減速，美團次季面臨不確定性，外賣訂單預計錄得小幅度下降，到店交易總額或按年下降約 30%，給出跑贏大市及251港元目標價。

富瑞則認為，美團首季收入或增23%，平均訂單價值較去年同期略為增長，考慮到新冠疫情的影響，預計訂單數量將按年下降2.6%，外賣業務的經營利潤率預計將從去年同期的 10.6%下降至次季的10%。

招銀國際：一旦封鎖放寬 美團將於第3季反彈

招銀國際今月初發表報告預計美團首季收入穩健增長22%，經調整虧損約50億元，招銀國際指出，外賣業務在首兩個月表現良好，但3月訂單則因疫情封鎖措施而波動，招銀國際估計，平均訂單價值將按年改善，可抵消疫情援助措施對業績影響。

招銀國際特別提到，由於疫情反彈，市場已充分預期美團次季疲軟，預計美團將受益上海重新開放及疫情轉趨穩定，料一旦各地封鎖措施放寬，美團將於第3季反彈。

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記者：李哲毅