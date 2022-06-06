【美團業績】美團開市彈逾6%　疫情影響外賣供給及履約能力　首季收入增25%、經調整虧損35.86億人幣　同勝預期

▲ 【美團業績】美團：疫情影響外賣供給及履約能力 首季收入增25%、經調整虧損35.86億人幣 同勝預期

重磅藍籌科技股美團 （03690） 今收市後公布首季業績，美團自3月起受疫情及封城措施影響，美團創辦人、首席執行官（CEO）王興早在3月底已坦言，一線城市上海因疫情而封城，估計不利首季主營業務。

美團今日開市彈約6.6%，報192元，創今年2月中新高。

然而美團最終成績勝預期，美團公布首季收入按年升25%至462.69億元，好過預期的452.99億元（人民幣，下同）；列帳虧損57.03億元，按年擴大17.6%，但仍蝕少過預期；經調整損淨按年少7.8%至35.86億元，好過預期的蝕45.85億元。

外賣業務首兩個月穩健 唯3月起受到疫情嚴重影響

主營業務方面，餐飲外賣配送服務收入約241.57億元，按年增17.4%；到店、酒店及旅遊約76.21億元，按年增15.8%；新業務及其他收入約144.91億元，按年增47.0%。

美團首季交易用戶數按年增21.7%至6.93億；用戶年均交易筆數按年增21.9%至37.2筆，美團指出，中高頻用戶的交易頻次增速超過平均水平，外賣業務在前兩個月一直表現穩健，唯3月疫情在多個地區傳播而受到嚴重影響。

3月起疫情限制供給及履約能力 影響美團外賣業務

美團詳細談及疫情對營運影響，美團解釋，自3月起，由於Omicron傳播及若干地區的嚴格管控措施，眾多商家暫停營業，許多騎手也被隔離，外賣業務很大程度上受到了供給限制及履約能力限制的影響。

美團強調，憑藉強大的組織及執行能力，公司仍能夠為被封控城市的消費者提供食品、飲料及生活必需品。

疫情結束後 到店業務將回復正常增長水平

此外，到店、酒店及旅遊受到疫情及旅遊限制影響，美團估計，到店業務在短期遇到挑戰，但相信疫情結束後，消費一定會恢復，業務將會回到正常增長水平，將積極配合當地政府促進消費復甦。

美團首季酒店及旅遊業務受到旅遊限制的重大衝擊，國內酒店間夜量按年下降個位數百分比。

美團新業務及其他分部經營虧損繼續收窄至90億元，經營虧損率收窄至 62.3%，美團稱是受惠商品零售業務更強的成本控制及經營槓桿。

美團閃購、美團買菜有能力滿足囤貨需求激增

3月內地疫情重燃，刺激消費者對食品和日常用品的囤貨需求激增，美團稱，美團閃購提供豐富SKU選擇及便捷的即時配送服務以滿足消費者的囤貨需求。

期內美團擴大美團買菜商品選擇及強化營銷策略，有效刺激假日消費及幫助消費者在短時間內儲備食品和日常用品，帶動美團買菜首季訂單量按年增加近120%。

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記者：李哲毅

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