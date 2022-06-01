【ET講股通】孫運喜：外冷內暖（附time code）（第二版︰加入文字內容）

拜登與鮑威爾會談，美股道指收市跌222點，港股6月開局，大市輕微低開7點，其後走勢反覆向下，半日跌159點，報21255點，成交764.9億元。美團 （03690） 跌逾1%；港交所 （00388） 逆市升1%；車股續揚，吉利 （00175） 升近2%。上海今日起復工復產，港股外冷內暖？iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：18 - 港股今日市況速覽

01：05 - 美團 （03690） 、騰訊 （00700） 股價回吐 科指跑輸大市

02：19 - 「外冷」（一）美國商務部考慮列入更多中概股入實體制裁名單

03：25 - 「外冷」（二）：歐洲通脹高企 美國加息半厘憂慮再現

06：20 - 「外冷」（三）：美國縮表 市場憂美股、債價跌

09：55 - 「內暖」：內地財新製造業PMI好轉 利好中港股市氣氛

11：45 - 觀眾問股：太古A （00019） 走勢點睇？咩位可買入？

15：38 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） 2.84元有貨長期持有收息 甚麼價位可加注？

18：50 - 觀眾問股：比亞迪電子 （00285） 走勢點睇？咩位可買入？上望咩位？

21：35 - 觀眾問股：中石油 （00857） 咩位可買入？

26：30 - 港股收市市況速報 短線有機會先回調整固

28：45 - 港股6月睇反彈 恒指上望22100至22500點水平

29：00 - 潛力股推介：美東汽車 （01268）

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恒指全日收21294點，跌120點，主板總成交1,260億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，昨日大升的股份回軟，新經濟股美團 （03690） 跌2.4%，騰訊 （00700） 跌0.6%，內需股海底撈 （06862） 跌1%；金融股、本地地產股則造好，滙豐 （00005） 升0.8%，新地 （00016） 升1.4%。

外圍乍現冷鋒：

一、美國商務部公布，考慮將更多中國企業納入制裁清單；

二、歐元區通脹最新報8.1%，為歐元區創立以來最勁，歐央行加息預期升溫。美國總統拜登昨晚會見聯儲局主席鮑威爾及財長耶倫，耶倫承認低估通脹，拜登則力促鮑威爾遏制通脹，令儲局加息預期重新升溫；

三、儲局今晚開始縮表，收水規模逐月增加，不利金融資產價格，主要是債及股。美國10年期債息重上2.88厘。美股昨晚回落，愈來愈多大行唱淡，大摩維持「死貓彈」的看法，認為冚倉後上升動力將不繼，又指市場對盈利增長過分樂觀，予標指目標價3400點，較現價低18%。

恒指短綫或整固 潛力股吼美東汽車

猶幸內地經濟數據續回暖，財新5月製造業PMI報48.1，稍勝預期。上證指數表現平穩，僅跌4點，續沿保歷加通道上方運行。

港股跌市成交縮，反映回吐壓力不大，短綫或整固，回落至保歷加通道中軸水平，但中綫續看22100、22500點。

潛力股可留意美東汽車 （01268） ，股價升2.1%至28.8元。走勢呈複式頭肩底，已突破頸綫，量度升幅可達6元。部署上，宜待回落至27.6元水平吸納，先看32元，再看34元，以24.8元止蝕。

【「ET講股通」問股環節，包括︰太古A、中行、比亞迪電子、中石油。立即觀看】

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