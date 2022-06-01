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【香港經濟】4月零售銷售額反彈11.7%　勝市場預期

商業 16:33 2022/06/01

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4月的本港零售業總銷貨價值按年升11.7%，是2021年10月以來，錄得的最大升幅。（資料圖片）

政府統計處公布，今年4月的本港零售業總銷貨價值的臨時估計為302億元，較去年同期上升11.7%，勝市場預期的下跌7.9%。

【商場免租】領展去年度減免商戶1.2億租金　計劃擴大至2.2億

在今年四月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔8.2%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為25億元，較去年同月上升34.8%。與去年同期比較，今年首4個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計上升36%。

電器急升40.9%

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年4月按年比較，超級市場貨品的銷貨價值上升5.8%。其次為電器及其他未分類耐用消費品，上升40.9%。珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物亦上升13.9%；而食品、酒類飲品及煙草亦增4%。

除此之外，百貨公司貨品亦按年錄得10.7%升幅；其次藥物及化妝品（上升18.5%），傢具及固定裝置（上升27.5%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升13.2%）。

不過，服裝的銷貨價值下跌0.3%。其次為汽車及汽車零件（下跌1.4%）；燃料持平；以及書報、文具及禮品（下跌10.5%）。

政府發言人表示，受惠於本地疫情減退和政府發放第一期消費券，零售業總銷貨價值在連續兩個月按年下跌後，在四月顯著回升11.7%。

展望未來，發言人指出只要本地疫情維持穩定，零售業應可繼續復蘇。消費券計劃及政府推出的其他措施將為消費需求提供進一步支持。社會各界必須繼續保持警惕，與政府齊心合力控制疫情，以保持經濟的復蘇動力。

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責任編輯：葉泳珊

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