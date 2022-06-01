【保你大】曾經確診入亞博接受治療　如買住院現金保險能否Claim錢？

第五波疫情在2月底3月初爆發得最厲害，我在那2個多周很少回公司，大部分文書工作都在家處理，因此也沒去芳姐的茶餐廳吃早餐、午餐，或下午茶。

眼見最近確診數字回落，筆者也多回公司工作，因此藉機到芳姐的茶餐廳午餐，順道探望芳姐和伙記阿蘇。甫進去便有種熟悉的感覺，但明顯感到很清靜。原來芳姐和阿蘇都在收銀機旁閒聊，他們見我進來，馬上走過來招呼我。

蘇：「森哥，為甚麼這麼久沒來呀？是不是中了新冠？」

森：「蘇哥，你的心腸不太好呢！我不來，是因為在家工作，所以沒有外出，也自然不來你們這裡了。」

芳：「森哥，你不要怪他，他總是這樣沒有規矩的，想吃甚麼？」

森：「都是芳姐人好，來一個常餐吧！」芳姐示意阿蘇落單後，便跟我保持社交距離地搭訕。

芳：「你身邊有沒有親友中招？」

森：「當然有！如果沒有親友中招，就真的『冇朋友』了。你們如何？一切可好？」

芳：「怎會好，自從政府又再收緊社交距離後，現在變到2人一枱，我們的生意也大減。正如你所說，很多人都是在家工作，根本不用來我們這裡食飯，生意怎會不受影響。幸好我加入了一些外賣平台，現在靠外賣幫補一下吧！」

森：「明白，大家都生意難做，希望疫情快些過去吧！」

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芳：「今日見到你便好，我有少許保險的事想向你請教。」

森：「客氣了，我絕對樂意解答妳的保險問題。」

芳：「那好，我有個親戚上月初感染了，去了公立醫院，但後來情況好轉，被送去亞洲博覽館的社區治療設施，我知道他買了住院現金，如果住亞博館，是否可以索償住院現金？」

森：「芳姐，妳的問題很貼地，因為我也有很多客戶這樣問。其實，所有住院醫保或者住院現金，對於所住的『醫院』，都有其定義的。」

蘇：「是嗎？如果不是寫明醫院就不行嗎？」阿蘇剛拿午餐給我，他也好奇地問。

森：「阿蘇，我們的醫保或住院現金，是賠償給入住醫院的客人，那麼，當然要為醫院下個定義呢！」

蘇：「那麼，怎麼才算醫院？」

森：「根據保險合約，『醫院』一般是指一所領有醫院牌照的合法機構，而此機構設有診斷、大型手術和24小時護理服務等設施，可以為傷者或病者提供護理治療。」

蘇：「很合理呀！」

森：「但要留意，正因上面的定義，療養院或康復中心，以至戒酒或戒毒中心都不算醫院呢！」

芳：「這個也合理，但今次很特別，很多病人去了亞博館或者竹篙灣等的社區治療設施！這些又算不算是醫院呢？」

森：「保險公司也會與時並進的，如果執正來做，亞博館或竹篙灣等社區治療設施當然不算醫院。但現實上，現時很多感染新冠病毒的人士不一定能入住公立醫院，而是入住這些社區治療設施。因此，以我所知，陸續有保險公司臨時修改了對『醫院』的定義，在這類社區治療設施接受治療的客戶，也可以按保單條款索償住院現金。」

芳：「原來如此，你們保險公司也是頗人性化呢！」

森：「多謝妳的讚賞，但我要提一句，索償時當然要提交確診和入住證明，而且，這個只是過渡期的安排，如果妳的親戚要索償，也最好盡快了。」

撰文：羅國森 資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

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責任編輯：陳楚琨