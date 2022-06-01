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【職場熱話】上司突離職以為升職在望 老闆竟先考慮新人 打工仔質疑自己能力感灰心

理財智慧 15:53 2022/06/01

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打工仔當然想獲老闆器重，畢竟升職加薪之路有一定程度是取決他對你的看法。近日就有網民在「連登」討論區發文指上司突然離職，老闆便急著找人接手所有工作，雖然自己不想升職，但看見老闆寧願詢問新人願意升職與否，都不問舊人，繼而質疑是否自己能力不足，才不獲上司考慮，因而覺得灰心。

樓主指上司突然辭職，公司管理層位置有空缺，意味將會有人升職。他一向不想往上爬，因為知道會做得很辛苦。老闆急著找人接手要月底交接好所有工作，便問下屬意願，沒想到他竟然找新人升職，沒有一個舊人合他心意。作為舊人有點不開心，不是因為想升職，而是被老闆覺得沒有用，連想拒絕他的機會都沒有，更妄想會被人逼著升職。

【特別兼職】社福署請兼職合約護理助理 時薪70元 需負責照顧院童見下頁

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同場加映：【青姐話】久旱逢甘露%20邊瓣最正路？ 

有網民認為「看重你才要灰，甚麼都要做但不獲加薪」、「看重你可能會給更多工作你做」、「轉工。我不明白為甚麼要跟公司講感情」、「覺得自己值得更好待遇就走」。

【職場熱話】疫情初期被解僱 2年不求職因對前公司念念不忘 港男重寄履歷盼獲聘下一頁

亦有網民指「可能你平日工作表現或談吐都顯示不想往上爬，那為甚麼還要升你？」、「一直相信只是自己不想升職，沒想過原來是沒有能力升職」、「寧可老闆覺得你不行，長命多一會，上班為錢財，老闆只是人生過客」。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

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責任編輯：陸盈希

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