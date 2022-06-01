【理財智慧】原來有供得斷醫保 一文了解醫療融資

「乜乜融資」最近好像成為保險行業的熱話，繼保費融資後，最近經常在社交媒體彈出「買一份供得斷又有錢拎醫保」的廣告或者稱為「醫療融資」，都吸引了不少用戶留言或者DM，原來就是透過同時具儲蓄成份的人壽保險再以附加契約的方法加上一份醫療保險，利用分紅作支付醫保費用。

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何謂醫療融資

其實最主要便是透過具儲蓄成份的人壽保險，透過每年的保證與非保證回報，去支付未來每年的醫療保險費用。但可以說是一個「先苦後甜」的計劃，因為在前期的時候，由於儲蓄保險需要「滾存期」，過早提款只是侵蝕自己的供款本金，因此在早期需要同時支付兩份保費的支出。同時，為了面對每年都會增加的醫保費用，因此人壽保險的投保額都不會細。

醫療融資的優勢

正如前面提及，作為一個先苦後甜的計劃，雖然在計劃初期需要支付較多的保費 (同時供兩份保險)，但去到後期由於經過一段滾存期後，人壽保險每年已提供最少5%的非保險回報，同時每年仍在滾存，以致可以在保本的情況下足以支付醫保的費用。在退休後繳交醫保的壓力減少，即使到時沒有收入，但起碼也確保在退休後仍有醫療保障，不用為日後的醫療開支擔心。

夠不夠供?

之前曾經有文章已經分享「醫療通脹」，即醫療費用每年也會增加，正如通脹一樣，更有「只脹不縮」的情況。在經紀設計計劃書的時候，都會以現時的醫保費用作參考，再決定人壽保險的保額與供款年期。但由於在醫療通脹的影響下，可能保費也會增加 (而未有列出之後的保費) ，變相所謂「供斷醫保」是不切實際，人壽保險的回報可以作為墊底，但額外的費用也需要自己支付。

紅利回報

如果利用附加契約(Rider) 的方法妥同時購買保險，保費一定有折扣。但在醫療融資的情況，主要是利用紅利去繳交保費，由於大部分具儲蓄成份的保險，都會分為保險與非保證回報，保險回報每年只有2%至3%，加上非保證回報則可以達7%至8%。由於當中涉及非保險回報的成份 ，因此可能由於保險公司「派唔足」以致未足以支付醫保費用，可以參考各保號的「紅利實現率」。

可以考慮廷期年金

如果真的希望透過保險產品用作支付日後的醫保費用，讀者可以考慮購買廷期年金，主要原因是滾存期長、到退休後才開始派發和保證回報成份較高。讀者在10年的供款期內既可以享受退稅的好處，在退休後可以開始提取保證的年金回報。但廷期年金的回報肯定追不上醫療通脹的費用，由於年金的回報是每年定期固定，但起碼為醫保費用「打個底」。

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記者：陳佳恩