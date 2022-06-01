【新奇職業】日企招募「人肉移動廣告專員」  背iPad漫遊澀谷邊賺錢

▲ 公司強調，申請人無需面試，任何人只要有興趣，而且有日本電話號碼及iPad即可以參與。

雖然不少企業會在網上進行宣傳，但日本企業對於街頭宣傳，或是傳統「三文治人」的廣告形式仍有一定需求。最近當地更出現了一種以人手宣傳，但物件卻由以前的廣告板，變成平板電腦的新式廣告。

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日本多媒體公司「Stchar!」最近推出一種新的廣告宣傳形式。參加者只需在iPad內下載指定的應用程式，讓App播放指定廣告影片。參加者必須背著這些播送廣告的iPad背包，於指定地點四處行走，達到宣傳的效果。「Stchar!」App能夠偵測參加者的工作情況，如果他們走進一些私人店舖，例如便利店或百貨公司等，廣告就會立刻停止播放，薪金也會暫停計算。

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有日本電話號碼及iPad即可參加



參加者在當日的工作結束後，可透過電子錢包等方式，取得最高1,200日元的時薪（約73港元）。公司強調，申請人無需面試，任何人只要有興趣，而且有日本電話號碼及iPad即可以參與。用家在公司網站登記後，需要購買一個特別設計的背包，其頂部設有一個透明袋，用作放置iPad。計劃目前處於測試階段，「Stchar!」預計將於6月4日，以澀谷車站的「忠犬八公」為中心的500米範圍內，開始正式營運。如果計劃有效，公司將會持續擴大業務範圍，於更多地方推行這種新式宣傳方式。

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責任編輯：廖淑瑩

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