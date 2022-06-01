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【職場熱話】時代在改變 如何打造完美公司？ 打工仔列出6大改善點

理財智慧 15:53 2022/06/01

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無論是甚麼公司，有著多好的福利，對不同員工來說都不會是完美的，總有些想改變的地方。不知打工仔對你們的公司又有甚麼看法呢？近日就有網民在「連登」討論區發文指出時代不同了，公司亦應要與時並進，更提出6大應該要改善的地方，惹來熱議。

樓主經歷：

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【職場熱話】工作3年從無交稅 揭朋友奇怪避税方法 港女質疑：難道永遠不用補回下一頁

同場加映：【青姐話】久旱逢甘露%20邊瓣最正路？ 

有網民建議應要有「自由上班時間」、「應要寵物友善」、「禁止披露舊公司工資福利」、「面試用Zoom，要應徵者到公司很浪費時間」、「為什麼這個年代還要用打卡機？」、「若然工作總是要講電話，公司應出卡或電話給該同事」。

亦有網民認同樓主並表示「WFH真的是雙贏，公司不用租大地方挨貴租，員工又不用辛苦，開會用Zoom已經很足夠」、「其實效率最高真的是工作5日，6日工作放假時都寧願在家休息，變相沒有私人時間」；有人則指「到你做老闆就不會這麼想」。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置  

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責任編輯：陸盈希

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