【職場熱話】學歷低卻有上進心 工餘時間學英文 因沒讀大學不獲升職 上司替其感惋惜

雖然說學歷不能是衡量一個人能力的標準，但無可否認在職場上有一定程度的影響，如升職加薪等。近日就有網民在討論區發文指有下屬雖然沒有讀大學，但工作能力和英語卻比另一大學生強，可惜因為學歷關係，上司亦不願升其職，因而替其感到惋惜，更猶疑是否應該建議他去讀書再進修。

樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【職場熱話】能力高vs忠心 提升下屬加薪3成 2選1感煩惱【下一頁】

同場加映：【青姐話】久旱逢甘露%20邊瓣最正路？

有網民認為「想升職就要讀。高層永遠看不到人的能力，只會看履歷」、「晚上先讀銜接學士課程應付」、「無辨法，學歷真的很重要，我公司跟你一樣無論做得多好，欠學歷就是欠學歷」。

亦有網民指「上頭不信你有甚麼好說？」、「你作為上司應該幫他爭取一下」、「公司並非用人唯才，可以離開了」。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陸盈希