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【職場熱話】學歷低卻有上進心 工餘時間學英文 因沒讀大學不獲升職 上司替其感惋惜

理財智慧 15:53 2022/06/01

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雖然說學歷不能是衡量一個人能力的標準，但無可否認在職場上有一定程度的影響，如升職加薪等。近日就有網民在討論區發文指有下屬雖然沒有讀大學，但工作能力和英語卻比另一大學生強，可惜因為學歷關係，上司亦不願升其職，因而替其感到惋惜，更猶疑是否應該建議他去讀書再進修。

樓主經歷：

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【職場熱話】能力高vs忠心 提升下屬加薪3成  2選1感煩惱下一頁

同場加映：【青姐話】久旱逢甘露%20邊瓣最正路？ 

有網民認為「想升職就要讀。高層永遠看不到人的能力，只會看履歷」、「晚上先讀銜接學士課程應付」、「無辨法，學歷真的很重要，我公司跟你一樣無論做得多好，欠學歷就是欠學歷」。

亦有網民指「上頭不信你有甚麼好說？」、「你作為上司應該幫他爭取一下」、「公司並非用人唯才，可以離開了」。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置  

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責任編輯：陸盈希

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