【家族辦公室】FamilyOfficeHK團隊助逾13個家族辦公室在港投資　目標下半年提交利得稅寬免草案

▲ 投資推廣署在2021年6月成立FamilyOfficeHK團隊，專責推動香港發展成為亞洲主要的家族辦公室樞紐。（資料圖片）

政府今年2月在《財政預算案》中建議，將會為合資格家族投資管理實體提供稅務寬免，希望提升香港作為家族辦公室樞紐的吸引力。財經事務及庫務局公布，投資推廣署已成功協助至少13個家族辦公室在港成立或擴展業務。

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8人團隊支援家族辦公室

投資推廣署在2021年6月成立FamilyOfficeHK團隊，專責推動香港發展成為亞洲主要的家族辦公室樞紐。財經事務及庫務局局長許正宇今日在立法會回答議員提問，該團隊編制人數為8人，包括4名投資推廣經理，1名環球副總管及3名駐海外地區（包括駐內地及歐洲）總管。團隊將為投資者提供一站式支援服務，以及統籌家族辦公室與相關監管機構、政府部門及其他持份者的協調等。

FamilyOfficeHK專責團隊正處理超過50個個案，並已成功協助至少13個家族辦公室在港成立或擴展業務，當中包括內地、歐洲、東盟及美加家族辦公室，包括德林家族辦公室、私人投資專家Quintar Capital等。

料4月1日或之後的課稅年度生效

許正宇透露，家族辦公室在考慮落戶和管理其投資的地點時，稅務待遇往往是影響其決定的重要因素。有關為單一家族辦公室所管理的合資格家族投資控權工具提供稅務寬減的建議，他指港府現時已完成業界諮詢，現正制訂相關立法建議，擬為家族投資控權工具從合資格交易所賺取的應評稅利潤，提供利得稅寬免。

目標是在本年下半年向立法會提交修訂條例草案。如修訂條例草案獲立法會通過，稅務寬減安排將適用於今年4月1日或之後起計的任何課稅年度。

他認為稅務寬減制度將有助吸引更多家族辦公室來港落戶，以帶動更多投資管理及相關專業服務（包括金融、法律和會計服務）的需求，並豐富香港的資金池，為金融服務業創造更多商機。

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責任編輯：葉泳珊