  • 29°C
香港時間 : 2022601日 (三) 16:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【家族辦公室】FamilyOfficeHK團隊助逾13個家族辦公室在港投資　目標下半年提交利得稅寬免草案

商業 16:00 2022/06/01

分享：

分享：

投資推廣署在2021年6月成立FamilyOfficeHK團隊，專責推動香港發展成為亞洲主要的家族辦公室樞紐。（資料圖片）

政府今年2月在《財政預算案》中建議，將會為合資格家族投資管理實體提供稅務寬免，希望提升香港作為家族辦公室樞紐的吸引力。財經事務及庫務局公布，投資推廣署已成功協助至少13個家族辦公室在港成立或擴展業務。

【商場免租】領展去年度減免商戶1.2億租金　計劃擴大至2.2億

8人團隊支援家族辦公室

投資推廣署在2021年6月成立FamilyOfficeHK團隊，專責推動香港發展成為亞洲主要的家族辦公室樞紐。財經事務及庫務局局長許正宇今日在立法會回答議員提問，該團隊編制人數為8人，包括4名投資推廣經理，1名環球副總管及3名駐海外地區（包括駐內地及歐洲）總管。團隊將為投資者提供一站式支援服務，以及統籌家族辦公室與相關監管機構、政府部門及其他持份者的協調等。

FamilyOfficeHK專責團隊正處理超過50個個案，並已成功協助至少13個家族辦公室在港成立或擴展業務，當中包括內地、歐洲、東盟及美加家族辦公室，包括德林家族辦公室、私人投資專家Quintar Capital等。

料4月1日或之後的課稅年度生效

許正宇透露，家族辦公室在考慮落戶和管理其投資的地點時，稅務待遇往往是影響其決定的重要因素。有關為單一家族辦公室所管理的合資格家族投資控權工具提供稅務寬減的建議，他指港府現時已完成業界諮詢，現正制訂相關立法建議，擬為家族投資控權工具從合資格交易所賺取的應評稅利潤，提供利得稅寬免。

目標是在本年下半年向立法會提交修訂條例草案。如修訂條例草案獲立法會通過，稅務寬減安排將適用於今年4月1日或之後起計的任何課稅年度。

他認為稅務寬減制度將有助吸引更多家族辦公室來港落戶，以帶動更多投資管理及相關專業服務（包括金融、法律和會計服務）的需求，並豐富香港的資金池，為金融服務業創造更多商機。

【壯志凌雲2】《壯志凌雲：獨行俠》香港IMAX票房首周高達487萬　創湯告魯斯電影最佳記錄

【機迷福音】 不用再捱炒價？　PS5將大幅增加產量　料今年售1800萬部

責任編輯：葉泳珊

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【商場免租】領展去年度減免商戶1.2億租金　計劃擴大至2.2億
今日
【商場免租】領展去年度減免商戶1.2億租金　計劃擴大至2.2億
【壯志凌雲2】《壯志凌雲：獨行俠》香港IMAX票房首周高達487萬　創湯告魯斯電影最佳記錄
今日
【壯志凌雲2】《壯志凌雲：獨行俠》香港IMAX票房首周高達487萬　創湯告魯斯電影最佳記錄
【機迷福音】 不用再捱炒價？　 PS5將大幅增加產量　料今年售1800萬部
今日
【機迷福音】 不用再捱炒價？　 PS5將大幅增加產量　料今年售1800萬部
【耀才疫市招聘】耀才證券6月8至9日舉辦招聘日　涉行政、IT、客服等部門
今日
【耀才疫市招聘】耀才證券6月8至9日舉辦招聘日　涉行政、IT、客服等部門

你可能感興趣

【商場免租】領展去年度減免商戶1.2億租金　計劃擴大至2.2億
今日 15:25
【商場免租】領展去年度減免商戶1.2億租金　計劃擴大至2.2億
【壯志凌雲2】《壯志凌雲：獨行俠》香港IMAX票房首周高達487萬　創湯告魯斯電影最佳記錄
今日 12:47
【壯志凌雲2】《壯志凌雲：獨行俠》香港IMAX票房首周高達487萬　創湯告魯斯電影最佳記錄
【機迷福音】 不用再捱炒價？　 PS5將大幅增加產量　料今年售1800萬部
今日 11:58
【機迷福音】 不用再捱炒價？　 PS5將大幅增加產量　料今年售1800萬部
金融服務 許正宇 利得稅 投資推廣署 家族辦公室 職位招聘 金融 東盟 財政預算案 財經事務及庫務局

上一篇文章

【香港經濟】4月零售銷售額反彈11.7%　勝市場預期

下一篇文章

【新奇職業】日企招募「人肉移動廣告專員」 背iPad漫遊澀谷邊賺錢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【百分百擔保計劃】百分百擔保個人特惠貸款計劃最快兩天完成審批　截至今年1月收逾7.3萬宗申請
【百分百擔保計劃】百分百擔保個人特惠貸款計劃最快兩天完成審批　截至今年1月收逾7.3萬宗申請
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【數碼遊戲】數碼娛樂遊戲港企疫下北歐取經　拓北歐市場機遇
【數碼遊戲】數碼娛樂遊戲港企疫下北歐取經　拓北歐市場機遇
【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費
【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費
【第五波疫情】健身室繼續停業　24/7 Fitness：恢復收取合約月費　籲政府制定路線圖
【第五波疫情】健身室繼續停業　24/7 Fitness：恢復收取合約月費　籲政府制定路線圖
【消費券商機】第二階段消費券增電子支付工具　PayMe推3項優惠吸商戶使用
【消費券商機】第二階段消費券增電子支付工具　PayMe推3項優惠吸商戶使用
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款