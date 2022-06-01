【商場免租】領展去年度減免商戶1.2億租金　計劃擴大至2.2億

▲ 領展在全年業績報告中表示，受到第五波疫情影響，已經為部分因政府抗疫措施而停業的商戶提供1.2億元租金減免，以減輕商戶財務負擔，計劃其後擴大至2.2億元。（資料圖片）

領展在全年業績報告中表示，受到第五波疫情影響，已經為部分因政府抗疫措施而停業的商戶提供1.2億元租金減免，以減輕商戶財務負擔，計劃其後擴大至2.2億元。

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領展截至3月底，全年香港零售物業組合租用率達97.7%，按年升0.9個百分點。集團指，雖然第五波疫情為租務磋商帶來挑戰，但香港物業仍簽訂超過660份新租約。

集團指出，已按商戶需要提供不同支援措施，包括減免租金、授予免租期、允許租金分期付款，以及免除逾期付款利息費用及服務費，亦有與商戶重組租約等，未來會持續評估疫情進展，幫助商戶應對挑戰。

未見嚴重欠租情況

另外，因為已向商戶提供有力支持，未見出現嚴重欠租，由於商戶基礎多元化，租金收入來源能抵禦市場波動。

隨著政府發放新一輪消費券，以及為僱主提供保就業計劃，相信能刺激租務市場氣氛及本地消費，放寬社交距離措施亦可推動復甦。基於財務穩健，集團沒有申請保就業計劃。

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責任編輯：李智美