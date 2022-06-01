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【Google】Google AI訓練服務Colab　禁使用者製作Deepfake影片

科技 15:31 2022/06/01

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Google提供執行AI模型的服務Colaboratory（Colab），將禁止使用者透過服務製作Deepfake影片。（法新社圖片）

人工智能（AI）技術日漸成熟，深偽技術（Deepfake）近年常被利用成「換臉」工具，傳播虛假消息。為打擊Deepfake，Google提供執行AI模型的服務Colaboratory（Colab），將禁止使用者透過服務製作Deepfake影片。

據《Techrader》報道，有開發人員發現，當他試圖在Colab執行Deepfake模型時，收到一條錯誤訊息，稱這為不允許的代碼，有可能限制他未來使用Colab的權限。

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Google的Colab可以供用戶在瀏覽器中編寫及執行Python程式碼，因此有用戶會透過Colab製作Deepfake影片。Deepfake影片經常被用作傳播虛假資訊及色情内容，而且用戶有機會濫用Colab資源，因此Google悄悄地禁止使用者使用Colab製作Deepfake。

事實上，除了Deepfake，Google還不允許用戶透過Colab挖掘加密貨幣、執行DDoS攻擊、密碼破解等用途。

【Google手機】效能提升！  第二代Tensor處理器傳由三星操刀

責任編輯：吳嘉雯

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