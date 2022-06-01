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【職場文化】非牟利組織4 Day Week Global　倡導企業轉換「4天工作制」

商業 15:09 2022/06/01

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「4 Day Week Global」與企業們探索和研究，如果員工的工作時間減少20%，即每周4天，企業是否能保持100%的生產力。（資料圖片）

新冠疫情期間，許多企業都改變工作模式，例如推行混合辦公，及實施每周4天工作制等彈性上班安排，降低因社交接觸受感染的機會。但早於疫情發生前的2018年，新西蘭企業家Andrew Barnes已為旗下公司試行4天工作制，及後更成立非牟利組職「4 Day Week Global」，向全球企業推廣及指導實施4天工作制。

Andrew Barnes當時為旗下企業Perpetual Guardian的240名員工，試行4天工作制，結果取得巨大成功，員工們不但更加快樂，而且生產效率也有所提高，於是將這變化成為永久制度。

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及後Andrew Barnes成立了「4 Day Week Global」，並在99個國家就4天工作制的主題發表演講，與各地商人、學者和研究人員合作，將以生產力為重點的靈活工作模式成為現實。

「4 Day Week Global」與企業們探索和研究，如果員工的工作時間減少20%，即每周4天，企業是否能保持100%的生產力。Andrew Barnes表示，這不單是著眼於工作與生活平衡（work–life balance）的問題，而是如何提高企業生產力以使企業變得更好的問題。

更專注生產    將時間歸還員工

Andrew Barnes指出：「推行每周工作4天的想法是，我可以給員工甚麼作為激勵，讓他們專注於生產。如果他們能更明智地利用他們的時間，那麼把時間還給他們也是相當合理的事。」於是他建立了「100：80：100框架」，讓員工以100%薪金、80%時間，來換取100%生產力。

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今年6月，就有20間大洋洲企業參加了「4 Day Week Global」的4天工作制試點項目，並與波士頓學院、澳洲悉尼大學、墨爾本大學，以及新西蘭奧克蘭理工大學合作，從中指導企業完成實施試驗的每一步。而自1月以來，類似的試點項目已在愛爾蘭、北美和英國運行，共有125間企業報名參加。

Andrew Barnes警告企業家們：「你現在最大的風險，並非是否嘗試4天工作制，而是你最大的競爭對手是否比你先實行。」他強調，如果企業家無法重新想像企業是如何運作，那麼員工將離你而去，並選擇目光更遠大的領導者。

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責任編輯：陳卓賢

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