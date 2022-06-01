  • 29°C
香港時間 : 2022601日 (三) 15:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【互聯互通】許正宇：進一步探索優化債券通「南向通」　循序漸進優化跨境理財通

股市 15:04 2022/06/01

分享：

分享：

許正宇：進一步探索優化債券通「南向通」　循序漸進優化跨境理財通

財經事務及庫務局局長許正宇表示，將會進一步探索優化債券通「南向通」，擴大香港債券市場，促進更多元化的點心債發行和交易，並發展離岸人民幣固定收益生態圈。

許正宇在回應立法會議員提問時指，將修改現有附屬條例，以便利強積金投資於中央人民政府、中國人民銀行和三間內地政策性銀行發行或無條件擔保的債券。

他又指，將總結去年深圳市人民政府首次在港發行離岸人民幣地方政府債券的成功經驗，推動更多內地發行人利用香港平台發行包括綠色債券在內的人民幣債券。

此外，因應實際運作經驗和市場反應，以循序漸進的方式探討優化跨境理財通措施，例如優化銷售流程、擴大可投資範圍、逐步增加參與機構等。我們也會進一步加強投資者教育工作。

許正宇透露，目前，香港人民幣存款餘額（包括存款證餘額）超過8,000億元人民幣，為全球離岸人民幣交易和金融活動提供流動性支持。據環球銀行金融電信協會（SWIFT）的數據顯示，全球超過七成的離岸人民幣支付款額經香港處理。

相關文章：【債券通】債券通：4月債市日均成交量按月增長10%　國債及政策性金融債交易最為活躍

【跨境理財通】星展香港增「南向通」合作夥伴至3間　與深圳農商行合作拓大灣區投資服務

財政政策 債券通 跨境理財通 許正宇 債券 強積金 綠色債券 地方政府債券 人民幣債券 香港

上一篇文章

【港股市況】港股6月開局恒指午後曾跌逾200點　泡泡瑪特升8%、東方海外升近6%（不斷更新）

下一篇文章

【譚仔新餸】譚仔及譚仔三哥同步引入OmniFoods、Impossible食材 　推植物豬肉餃子及炸醬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【MSCI半年檢】MSCI中國指數納入33股　東方海外升7%領新貴、內房股成剔出重災
【MSCI半年檢】MSCI中國指數納入33股　東方海外升7%領新貴、內房股成剔出重災
【SPAC】Vision Deal將在下月10日掛牌　集資10億、傳已獲足額認購
【SPAC】Vision Deal將在下月10日掛牌　集資10億、傳已獲足額認購
【新股IPO】GOGOX據報計劃於6月13日起建簿　本周闖關、集資目標再度縮小至11.7億
【新股IPO】GOGOX據報計劃於6月13日起建簿　本周闖關、集資目標再度縮小至11.7億
【美國經濟數據】美國消費者信心指數勝預期　標普20城房價指數按年升幅破紀錄
【美國經濟數據】美國消費者信心指數勝預期　標普20城房價指數按年升幅破紀錄
【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）
【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）
【美股收市】憧憬通脹受控 道指飆575點重越33000 納指漲3.3%
【美股收市】憧憬通脹受控 道指飆575點重越33000 納指漲3.3%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款