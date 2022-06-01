【互聯互通】許正宇：進一步探索優化債券通「南向通」　循序漸進優化跨境理財通

▲ 許正宇：進一步探索優化債券通「南向通」 循序漸進優化跨境理財通

財經事務及庫務局局長許正宇表示，將會進一步探索優化債券通「南向通」，擴大香港債券市場，促進更多元化的點心債發行和交易，並發展離岸人民幣固定收益生態圈。

許正宇在回應立法會議員提問時指，將修改現有附屬條例，以便利強積金投資於中央人民政府、中國人民銀行和三間內地政策性銀行發行或無條件擔保的債券。

他又指，將總結去年深圳市人民政府首次在港發行離岸人民幣地方政府債券的成功經驗，推動更多內地發行人利用香港平台發行包括綠色債券在內的人民幣債券。

此外，因應實際運作經驗和市場反應，以循序漸進的方式探討優化跨境理財通措施，例如優化銷售流程、擴大可投資範圍、逐步增加參與機構等。我們也會進一步加強投資者教育工作。

許正宇透露，目前，香港人民幣存款餘額（包括存款證餘額）超過8,000億元人民幣，為全球離岸人民幣交易和金融活動提供流動性支持。據環球銀行金融電信協會（SWIFT）的數據顯示，全球超過七成的離岸人民幣支付款額經香港處理。

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