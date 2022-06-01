▲ 【大行報告】花旗上調中升永達目標價、料中升潛在升幅近1倍 又將美東升至「買入」評級

內地昨日公布對購置日期在今年下半年內且價格（不含增值稅）不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車，減半徵收車輛購置稅。花旗料政策有助提振新車銷售毛利率，上調汽車經銷商中升 （00881） 、永達 （03669） 目標價，又調升美東汽車 （01268） 至「買入」評級。

汽車經銷商今日逆市向上，中升現走高5.6%，報58.95元，創近3個半月高；永達現升8.4%，報8.78元，美東升2.1%，報28.8元，均創近兩個月高。

料中升潛在升幅近1倍

花旗將中升目標價由96.9元升至115.7元，較現價潛在升幅達96%，維持「買入」評級。該行將其新車毛利率由3.3%調升至4.7%，並上調2022至2024年盈利14.1%、6.6%和8.1%，但將今年全年新車銷量預測由83.3萬輛降至60.2萬輛，以反映全球芯片短缺及近期中國封城影響。

該行將永達目標價由10.8元升至11.8元，較現價潛在升幅達34%，上調新車毛利率由3.5%升至4.1%，2022至2024年盈利預測分別上調10.6%、1.1%、1%，但新車銷量由21.5萬輛降至21.2萬輛。

另外，花旗亦將美東汽車上調其新車毛利率由6.2%升至7.4%，2022年2024年預測盈利分別上調5.3%、0%、1.2%，但新車銷量由8.9萬降至7.6萬輛，而目標價由35元升至36.6元，由「中性」評級升至「買入」評級，較現價潛在升幅達27%。

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編輯：姚卓然