英國1樣超市平價食品1年貴50% 政府揭通脹物價飆升

英國民眾正面臨沉重生活成本危機，能源及多樣商品價格都持續飆升。英國國家統計局（ONS）公布數據，指英國部分平價超市雜貨價格按年升幅遠超整體通脹率，其中一樣常見超市平價食品價格更按年貴一半。

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ONS統計主要平價食品物價的按年變化

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ONS統計截至4月的1年内，超市30款平價食品價格平均升幅為6.7%，低於9%的同期整體通脹率。

不過平價意粉的物價同期急升50%，升幅為同期整體通脹率的超過5倍，成為今次統計中升幅最強勁的一款食品。

也有部分食品價格出現跌幅，其中薯仔物價按年下跌14%，薯條及香腸等食品價格亦見回落。

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如果僅按價格計，免治牛肉升幅最大，每500克的價格較1年前貴32便士（約3.35港元），升至2.34英鎊（約23.11港元）。而雞胸肉每600克的價格較1年前貴28便士（約2.77港元），升至3.5英鎊（約34.6港元）。

英媒分析指雞胸肉價格飆升，主要受飼料及運輸成本上升所影響。

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責任編輯：鄭錦玲