美國欲重推交通工具口罩令 司法部稱未越權尋推翻裁決

美國聯邦法院早前裁定，疾控中心（CDC）要求民眾在公共交通工具上強制戴口罩屬越權。但美國司法部近日入稟上訴，尋求推翻聯邦法院裁決，希望重新引入交通工具口罩令，加強防範新冠肺炎疫情。

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司法部在周二（5月31日）提交的上訴書中指出，根據公共健康服務法，CDC有權要求民眾在現時的公共健康危機時期，使用「衛生」（sanitation）及其他手段，聲稱CDC的交通工具口罩令合符權力範圍。

司法部引用其他案例表明，口罩為一項「傳統衛生手段」，指聯邦法院裁判並無合理根據禁止交通工具口罩令。CDC當日在聯邦法院裁決出爐後，仍然呼籲民眾在公共交通工具上要戴口罩。

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現時美國確診數較年初高峰明顯下降，但仍有回溫趨勢。在陣亡將士紀念日的周末期間，美國新增確診已超過11萬，數目為去年同期約5倍。不過，新冠死亡人數亦明顯減少，去年同期單日約550人死於新冠，今年降低至約300人。

專家估計，因檢測數量減少及部分在家確診者無通報，實際感染人數應更多。分析認為，今次確診數字上升可能與更具傳染力的變種及亞變種病毒在人群中傳播有關。

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責任編輯：吳漢培