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綠色投資｜綠債「注定長揸」？專家話你知綠色投資真正潛力

Hot Talk 13:30 2022/06/01

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政府發行的首批零售綠債上市後，價格一度觸及100元後又回軟，持綠債市民似乎「注定長揸」，不過投資者對於穩袋2.5厘保底息看法各有不同，究竟2.5厘息真的算少？投資者對於綠色金融認識又有多少？今集《ESG講呢啲》我們邀請了香港投委會總經理李婉秋，與我們分享綠色投資的真正潛力。

立即收看：https：//video.hket.com/video/3266125

***
隔周星期三下午1時30分，《ESG講呢啲》為你深入淺出講解ESG對你有幾重要。

***

離開傳統投資模式

「市民著重點都是在回報，這方面我們要離開傳統投資模式，讓投資者了解到環境問題、氣候變化
甚至管治、社會問題，對於投資項目及產品，有何正面或負面影響。」李婉秋指，綠色及可持續投資可讓投資者同時掌握投資機遇、防止投資陷阱，並做好風險管理。

李婉秋認為，李婉秋認為政府可更多宣傳綠債投放的項目，如灣仔廢物回收項目，啟德新區醫院的綠色基建項目等；綠債投資者亦可以更深入了解，其實所投資的項目對社區、環境都有很大幫助。

可持續投資為大勢所趨

根據投委會去年的統計，近一半受訪的投資者有興趣了解綠色及可持續金融產品，但只有6%表示打算於未來一年作相關投資。李婉秋形容香港在可持續投資上仍是起步階段：「香港作為全球其中一個國際金融中心，可持續發展的金融投資，一定是大勢所趨要推行，相對比起歐美而言，香港處於比較起步的階段。」

李婉秋相信，政府發行綠債是一個好開始，令投資者明白可持續投資的取向及項目。

內地「雙碳目標」有綠色投資機遇

財經事務及庫務局預計，內地為實現2030年「碳達峰」、2060年碳中和的「雙碳目標」，所需要的綠色低碳投資可達100萬億元至180萬億元人民幣。李婉秋指，「雙碳目標」當中的綠色可持續投資，涉及的資金是前所未有的多，香港作為綠色投資的中間人，相信於20至30年內會有急速發展。

李婉秋指，綠色金融在歐美令投資市場更蓬勃，亦帶出有更多新機遇予投資者選擇，香港雖然在零售投資上剛起步，但相信以香港做事的效率及速度，是遠比其他地區更快。她指：「尤其我們把握到大陸近水樓台的機會，相信香港只要走快兩步，將來一定可以追回落後，甚至有機會成為其中一個領先地區，作為綠色及可持續金融發展的中心。」

*同場加映*

【ESG講呢啲】綠債上市買賣策略 ESG投資入門手冊→【按此】

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欄名 : ESG講呢啲

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