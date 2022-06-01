印度男每餐即食麵食到要離婚 網民質疑：「婚前唔確認？」

部分人喜愛即食麵，但相信多數人都未能接受一日三餐皆為即食麵。印度一名法官出席活動中談及其中一宗案件，一名印度男子因不滿妻子每餐煮即食麵，而決定離婚。該印度法官亦透露，男子更發現妻子不懂得烹飪其他食物。案件引來大量關注，有網民質疑為何男子婚前未能察覺問題。

七類食物唔好同某幾種藥同時食 嚴重或現毒性 【下一頁】

印度媒體報道，印度首席地區法院法官ML Raghunath近日談及夫妻離婚案件時，分享擔任南部卡纳塔卡邦（Karnataka）城市Ballari地區法官時遇過的案件。他透露，案件中的丈夫因不滿妻子，早午晚餐只煮即食麵，而決定離婚。他亦透露，相關男士更發現，妻子去雜貨店亦只是購買即食麵，不懂得烹飪其他食物。

相關案件曝光後引來大量關注，有網民質疑，為何相關男子未能在結婚前發現情況，並指情況是他一手造成不應離婚。但同時亦有網民表示，案件令人感覺活在1890年代，質問法官為何不詢問男子，是否曾嘗試自行煮飯。

印度新郎假髮突脫落 新娘驚悉禿頭即悔婚 【下一頁】

ML Raghunath指，案件相關夫婦最終在雙方同意下離婚。但他同時指，處理當地離婚案件較為困難，並指透露在800至900宗離婚案件中，僅20至30對夫婦願意復合，當中多數因顧及子女未來，雙方爭執造成的影響依然存在。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀