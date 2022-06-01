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倫敦地鐵將罷工 交通局籲民眾WFH避混亂

環球社會熱點 14:06 2022/06/01

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英國鐵路、海運及運輸工會成員因不滿工作及福利待遇，於本月發動罷工，要求倫敦交通局回應訴求。倫敦交通局營運總監洛德呼籲當地民眾下周一（6日）起連續兩日在家工作，避免交通出現混亂。

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為期4日的英女王70週年登基慶祝活動將於周日（5日）結束，成千上萬遊客將陸續離開倫敦。

英國鐵路、海運及運輸（RMT）工會因不滿英國倫敦交通局（TfL）威脅要解僱600名員工，決定從周五（3日）至下月10日按章工作，拒絕加班或假日工作，同時於下周一至周二上午8點發動全面罷工。

TfL警告，下周一起連續兩日關閉倫敦附近地鐵站，預料交通出現嚴重混亂。

TfL營運總監洛德（Andy Lord）呼籲需要搭乘鐵路的民眾在家工作，如非必要，切勿在相關日子出行。洛德強調Tfl沒有提倡改革退休金、亦沒有要辭退員工計劃。他敦促RMT取消罷工，尋求商討解決方案，並向受影響民眾致歉，會盡最大努力維持白金禧年周末的交通順暢。

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TfL表示會如常提供交通服務，但呼籲乘客出行前應留意交通資訊。

旅遊諮詢公司The PC Agency行政總裁查爾斯（Paul Charles）表示，下周一是英國自2019年以來入境航班最多的日子，多達2,864班入境航線，預料罷工進一步導致交通混亂。

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責任編輯：郭麗明

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