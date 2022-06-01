▲ 【高層變動】領展委任3名高級管理人員 丘兆祺辭任首席策略總裁

領展 （00823） 公布三名高級管理人員任命，包括委任譚承蔭為首席企業發展總裁、竺海群為中國內地董事總經理，以及林定邦出任首席投資總監（策略投資）。連同於今年4月履新的國際市場首席營運總裁卓格理，領展高級管理團隊明顯壯大。

譚承蔭及林定邦會向領展行政總裁王國龍匯報，而竺海群則向監督中國內地業務的領展首席財務總裁黃國祥匯報。

王國龍表示，相信這幾位新加盟的同事將提升團隊的實力，有助集團更好抓緊區內的商機，領展將透過善用集團的平台資源及規模，把握各種內部增長及併購投資機遇。

譚承蔭主力負責集團的企業發展、併購等

作為領展首席企業發展總裁，譚承蔭主力負責集團的企業發展、併購、企業財務及資本交易。林定邦將負責統籌集團的策略性投資、併購和投資組合管理。

竺海群則負責領導集團於中國內地的資產管理、租賃、營運、以及與商業和企業職能相關等一切事務。竺海群也將支援物色及執行併購交易。

領展並宣布，丘兆祺為開展中年靜修，已辭任首席策略總裁一職，結束他在領展近12年的工作。

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