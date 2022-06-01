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中海油883股價回落　除淨前乘機買入收特別息？

股市 13:51 2022/06/01

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中海油 （00883） 股價跌逾1%，徘徊於12元水平。中海油將於6月9日除淨，並於7月15日派發1.18元特別息，獨立股評人唐牛估計，中海油除淨前的股價應較硬淨，投資者會買入收取特別息。不過要留意除淨日過後料有沽壓，股價下跌機會較大。如想低吸，宜於除淨後見股價回吐才買入。足本分析→【按此

追加：加息周期樓市點睇？星展丘卓文於《ET財智Talk》分析按息及樓價走勢

欄名 : 3分鐘睇股

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