中海油883股價回落 除淨前乘機買入收特別息？ 股市 13:51 2022/06/01 分享： 分享： 中海油 （00883） 股價跌逾1%，徘徊於12元水平。中海油將於6月9日除淨，並於7月15日派發1.18元特別息，獨立股評人唐牛估計，中海油除淨前的股價應較硬淨，投資者會買入收取特別息。不過要留意除淨日過後料有沽壓，股價下跌機會較大。如想低吸，宜於除淨後見股價回吐才買入。足本分析→【按此】 追加：加息周期樓市點睇？星展丘卓文於《ET財智Talk》分析按息及樓價走勢 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 小米1810破頂兼全日高位收市 前景分析＋吸納策略一覽 2022/05/31 小米1810破頂兼全日高位收市 前景分析＋吸納策略一覽 海螺水泥914一度逆市破底 持貨怎自保？ 2022/05/31 海螺水泥914一度逆市破底 持貨怎自保？ 內銀股攻略：交行3328、工行1398、郵儲行1658策略分析逐隻睇 2022/05/31 內銀股攻略：交行3328、工行1398、郵儲行1658策略分析逐隻睇 受惠疫情放緩刺激經濟 中長線買股分析 2022/05/31 受惠疫情放緩刺激經濟 中長線買股分析 解讀拜登見鮑威爾 炒美股有3點要注意 今日 解讀拜登見鮑威爾 炒美股有3點要注意 你可能感興趣 小米1810破頂兼全日高位收市 前景分析＋吸納策略一覽 17:33 2022/05/31 小米1810破頂兼全日高位收市 前景分析＋吸納策略一覽 海螺水泥914一度逆市破底 持貨怎自保？ 17:47 2022/05/31 海螺水泥914一度逆市破底 持貨怎自保？ 內銀股攻略：交行3328、工行1398、郵儲行1658策略分析逐隻睇 17:51 2022/05/31 內銀股攻略：交行3328、工行1398、郵儲行1658策略分析逐隻睇 最新專欄文章 更多 中移動941回落至50元水平 現價是儲貨收息良機？ 今日 中移動941回落至50元水平 現價是儲貨收息良機？ MSCI新貴│泡泡瑪特（09922）股價爆上升逾7% 追貨有冇得諗？ 今日 MSCI新貴│泡泡瑪特（09922）股價爆上升逾7% 追貨有冇得諗？ 汽車股龍頭攻略 Tesla（TSLA.US）、比亞迪（01211）短炒策略即睇 今日 汽車股龍頭攻略 Tesla（TSLA.US）、比亞迪（01211）短炒策略即睇 廣汽2238股價逆市升 現追入上望空間多少？ 今日 廣汽2238股價逆市升 現追入上望空間多少？ 美團3690績前博一轉？短炒入場睇實呢個價位 今日 美團3690績前博一轉？短炒入場睇實呢個價位 中海石油化學（03983） 巨濤海洋石油服務（03303） 國際石油投資公司（IPIC） 石油 石油氣 石油輸出國組織 百田石油（08011） 光滙石油（00933） 海峽石油化工（00852） 中港石油（00632）