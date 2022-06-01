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【BNO移民英國】10大最危險地區 港人熱捧地上榜

環球社會熱點 13:34 2022/06/01

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英國為港人移民熱門地點，有網站調查英國多個地區的犯罪率並進行排名，列出全英國10大最危險地區。其中一個備受港人熱捧的地區也上榜，成為英國第二危險的地區。

【BNO移民英國】英上月平均樓價達248萬 料年底升幅放緩 【下一頁】

英破產市議會斥28萬買植物 再用20萬請花王淋水 【下一頁】

網站Confused.com研究英國各地區在2017年至2021年的犯罪率，列舉出這些地區每年每1,000居民當中的入室盜竊案比例。結果顯示頭10位均集中於英格蘭地區。

10大最危險地區排名

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排名第一的地區去年每1,000人口當中，就錄得7.86宗入室盜竊案。不過網站追蹤過去5年的犯罪率數據，發現這個地區的入室盜竊案比例自2017年急劇下跌28.6%，反映當局近年或正致力打擊盜竊案。

這項研究同時留意英國犯罪率最低的地區，在頭10個最安全地區當中，有4個城市都來自英格蘭西南部。

5大最安全地區排名

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    +3
    +2

東鄧巴頓郡（East Dunbartonshire）被視為最安全的地區，去年每1,000人口當中，僅錄得0.44宗入室盜竊案。

移民熱門地政策及民情追蹤，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

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