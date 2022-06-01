▲ 【香港樓市】恒地李家誠：過去兩月樓市趨於活躍 即將推黃埔必嘉坊項目涉2800伙

恒基地產 （00012） 主席李家誠指，隨疫情改善，4至5月睇樓活動及樓市交投活躍了很多，反映市場需求回復，相信本港經濟會慢慢復甦，即使有少少通賬或加息影響下，樓市將依然暢旺，今年恒地會有很多項目推出，黃埔必嘉坊即將開賣，9座涉2800伙，規模相當龐大，現時集團有大量舊樓重建項目，新界亦有很多土地儲備，如粉嶺北有6塊土地，所以土儲相當充裕。

早前疫情對本港餐飲業構成衝擊，李家誠稱，恒地有提供租金援助予餐飲業，並對某些行業特定幫忙，如免數月租金，助其渡過難關，強調租金優惠不能一刀切。

李家傑：內地樓市不會大冧 料政府微調內房政策

內地房地產方面，另一主席李家傑稱，現時內房正專注於處理縮表及降槓桿，內房市場低迷，政府亦擔心內房前景，故推出不少支持政策，包括部分城市取消限購及限價，相信內地會繼續微調房屋政策，內地樓市不會大冧，會安然過度。

上海早前因疫情封城，李家傑表示，上海疫情確實對集團項目有影響，項目進度約遲了半年，現時正逐步恢復施工，相信下半年可以追取進度。

政府早前在賣地條款中加入最低單位面積280平方呎要求的措施，李家誠稱，集團土地有兩大支柱，分別是市區重建及新拍土地，市區重建項目並無限呎，為了方便市民上車，會輕微調低樓盤呎數，方便上車需求，至於新投的新界土地，基於新界地段闊落些，做面積較大的單位，樓價也會便宜些。

【ET財智Talk】本港樓市漸穩 加息影響微？星展丘卓文分析按息及樓價走勢

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