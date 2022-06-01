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【猴痘症】世衛警告夏季或加劇傳播 30國錄逾550宗確診

環球社會熱點 13:12 2022/06/01

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英國等國家猴痘症感染人數持續增加，世界衛生組織（WHO）已成立專門小組研究情況。世衛專家警告，隨著夏季來臨，更多大型活動展開，或加速猴痘症傳播。世衛透露，目前全球已累計逾550宗猴痘症確診，分布於30個國家。

英國再增71宗猴痘症確診 世衛料不會變大流行 【下一頁】

世衛表示，除西非及中非外，歐洲正處於有史以來規模大的猴痘症爆發。世衛警告，歐洲各地夏天將有大型活動或聚會，過往很多病例傳播都與大型活動相關，估計夏季猴痘症傳播風險或更高。

世衛歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）表示，每日有新增猴痘症個案，當局在對比過去病例調查中，已明確顯示歐洲疫情早在4月中旬已經開始。他透露，至今錄得確診數據顯示，是次疫情主要透過性行為傳播，而近期各國取消旅遊和大型活動限制，亦會加快及增加傳播。

世衛：猴痘症對全球公共衛生構中度風險 籲各國盡快採取行動 【下一頁】

世衛猴痘項目負責人路易斯（Rosamund Lewis）周二（31日）接受美國有線新聞網絡（CNN）表示，世衛目前已在30個國家中，錄得逾550宗猴痘症確診個案。路易斯透露，所有患者都在相對較短時間內受感染，數周甚至數天後就有逾500宗確診，情況前所未見。

路易斯指，猴痘症以前就已存在，當局擁有一定相關知識基礎，但仍存在許多問題。她透露，世衛將於本周開會，確定針對猴痘症的研究重點等。

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責任編輯：李俊儀

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