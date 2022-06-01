汽車股龍頭攻略 Tesla（TSLA.US）、比亞迪（01211）短炒策略即睇 股市 13:09 2022/06/01 分享： 分享： 比亞迪 （01211） 逆市升逾1%，一度破頂高見285.4元，Tesla（TSLA.US）隔晚稍微回軟，盤後股價靠穩。獨立股評人唐牛分析指，比亞迪未必會「大棍上」，宜等回落至270至274元水平買入；Tesla（TSLA.US）現價買入宜炒波幅、不宜長揸，建議升至800美元沽出。足本分析→【按此】 *憧憬上海經濟復甦 恒指下一站多少？重溫《開市追揸沽》 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 吉利175逆市上揚 蟹貨鬆綁時機再現？ 今日 吉利175逆市上揚 蟹貨鬆綁時機再現？ 廣汽2238股價逆市升 現追入上望空間多少？ 今日 廣汽2238股價逆市升 現追入上望空間多少？ 美團3690績前博一轉？短炒入場睇實呢個價位 今日 美團3690績前博一轉？短炒入場睇實呢個價位 港股5不窮、6不絕？唐牛教你3招策略 今日 港股5不窮、6不絕？唐牛教你3招策略 【ET財智Talk】內地疫情好轉 Tesla、比亞迪有望受惠？（立即收看） 2022/05/27 【ET財智Talk】內地疫情好轉 Tesla、比亞迪有望受惠？（立即收看） 你可能感興趣 吉利175逆市上揚 蟹貨鬆綁時機再現？ 今日 12:28 吉利175逆市上揚 蟹貨鬆綁時機再現？ 廣汽2238股價逆市升 現追入上望空間多少？ 今日 12:56 廣汽2238股價逆市升 現追入上望空間多少？ 美團3690績前博一轉？短炒入場睇實呢個價位 今日 12:34 美團3690績前博一轉？短炒入場睇實呢個價位 最新專欄文章 更多 中海油883股價回落 除淨前乘機買入收特別息？ 今日 中海油883股價回落 除淨前乘機買入收特別息？ 廣汽2238股價逆市升 現追入上望空間多少？ 今日 廣汽2238股價逆市升 現追入上望空間多少？ 美團3690績前博一轉？短炒入場睇實呢個價位 今日 美團3690績前博一轉？短炒入場睇實呢個價位 吉利175逆市上揚 蟹貨鬆綁時機再現？ 今日 吉利175逆市上揚 蟹貨鬆綁時機再現？ 港股5不窮、6不絕？唐牛教你3招策略 今日 港股5不窮、6不絕？唐牛教你3招策略 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 比亞迪股份（01211） 長揸 買入 Tesla A股 大行報告 沽出 藍籌股 宏觀市場