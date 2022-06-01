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汽車股龍頭攻略　Tesla（TSLA.US）、比亞迪（01211）短炒策略即睇

股市 13:09 2022/06/01

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比亞迪 （01211） 逆市升逾1%，一度破頂高見285.4元，Tesla（TSLA.US）隔晚稍微回軟，盤後股價靠穩。獨立股評人唐牛分析指，比亞迪未必會「大棍上」，宜等回落至270至274元水平買入；Tesla（TSLA.US）現價買入宜炒波幅、不宜長揸，建議升至800美元沽出。足本分析→【按此

*憧憬上海經濟復甦　恒指下一站多少？重溫《開市追揸沽

欄名 : 3分鐘睇股

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