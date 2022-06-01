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【壯志凌雲2】《壯志凌雲：獨行俠》香港IMAX票房首周高達487萬　創湯告魯斯電影最佳記錄

商業 12:47 2022/06/01

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《壯志凌雲：獨行俠》在全球18個市場打入當地IMAX歷史票首週末開畫的前10名。（IMDb網站截圖）

由湯告魯斯主演的《壯志凌雲：獨行俠》上映後，在全球戲院均創出好成績。《壯志凌雲：獨行俠》在全球IMAX影院，錄得3,250萬美元（約2.55億港元）的票房，創出IMAX史上最佳陣亡將士紀念日首週末。該片在香港IMAX影院首週末亦錄得487萬港元的票房。

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《壯志凌雲：獨行俠》的上映表現超出業界所料，在北美市場以2100萬美元（約1.65億港元）的票房，創下了IMAX北美史上最佳紀念日四日首週末，而IMAX票房佔比高達14%。

該電影更成為有史以來在全球、北美和國際50多個市場IMAX開畫首週末票房最高的「湯告魯斯電影」。在國際市場，《壯志凌雲：獨行俠》在全球18個市場打入當地IMAX歷史票首週末開畫的前10名。

在香港和台灣市場，該片在IMAX影院的首週末票房分別為487萬港元和1,358萬新臺幣（約365萬港元），創下湯告魯斯主演電影的最佳IMAX首週末，IMAX佔比更分別達到近22%和17%。

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責任編輯：葉泳珊

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