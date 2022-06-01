【瀏覽器之爭】Safari全球用戶突破10億　調查：仍落後Google Chrome

▲ 據Atlas VPN在今年4月的調查顯示，Google Chrome仍然是全球最受歡迎的瀏覽器，用戶數量超過33億。

蘋果（Apple）的Safari瀏覽器終於突破10億用戶大關，成為第二個擁有10億用戶的瀏覽器，但與Google Chrome相比，仍遠遠落後。

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據Atlas VPN在今年4月的調查顯示，Google Chrome仍然是全球最受歡迎的瀏覽器，用戶數量超過33億，是第二名蘋果Safari的3倍，而Safari則只有10億。與去年的調查數據相比，微軟Edge超越Firefox成為全球第三大瀏覽器，超過2.1億用戶使用，主要是由Windows 11帶動。

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至於另一調查機構StatCounter在4月發表的報告也指出，Google Chrome的全球市佔率為64.34%排名第一、第二名是蘋果Safari（19.16%），而微軟Edge則排名第三（4.05%）。

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責任編輯：廖淑瑩

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