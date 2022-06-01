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【虛擬經濟】Yahoo Metaverse夥拍女團After Class Decentraland推元宇宙音樂節目 聯乘本地新晉藝術家舉辦NFT畫展

理財智慧 15:45 2022/06/01

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雅虎香港宣布將於本月13日推出「Yahoo Metaverse」元宇宙遊戲企劃，5大元宇宙活動集音樂、藝術、體育及GameFi於一身，主打活動是以女團After Class四位成員為賣點的「After Class玩轉元宇宙」，同場還設有4位本地藝術家的「再現觀塘」NFT藝術作品展，所有活動1周限定至6月19日結束。

【青姐話】久旱逢甘露   邊瓣最正路？

Yahoo Metaverse位於Decentraland，以Yahoo主題紫色為基礎，設計元素以香港最具代表性的視覺元素如霓虹燈箱、密密麻麻新舊交熾的高樓大廈為藍本，重塑港味十足的璀璨街道，建設成樓高3層、內設酒吧、NFT畫廊、運動場及天台舞台的活動空間。

大樓天台設有以啟業運動場為藍本設計而成的籃球場。沿樓梯到達1樓會到達NFT畫廊，展出共6項由香港本地數碼藝術家設計成的NFT藝術作品。本地女團After Class的四位成員則會於天台舞台，於掛滿霓虹燈特色招牌的街景之下，變身成為Avatar與大家一同載歌載舞。

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「Yahoo Metaverse」活動詳情

特備節目1 -「After Class玩轉元宇宙」

日期：6月17日（五） 

地點：Yahoo Metaverse天台舞台

本地女子偶像團體After Class的四位成員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、詹天文（Windy）、鍾柔美（Yumi），將會首次化身Avatar進入元宇宙載歌載舞。玩家亦可在表演時段外來到天台舞台，於巨型螢光幕欣賞After Class的MV，並與粉絲們互相交流。

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特備活動2 - 王子邱勝翊引爆籃球元宇宙

日期：6月13日（一）

地點：Yahoo Metaverse籃球場

雅虎香港邀請到台灣著名藝人王子邱勝翊，以及資深體育節目主持人伍家謙出席Yahoo Metaverse的「王子邱勝翊引爆籃球元宇宙」。兩人將於元宇宙內互相交流，同時和香港及台灣元宇宙玩家一同討論最火紅的今季NBA 季後賽賽事。精通各種運動、特別熱愛籃球的王子，將以Avatar穿上特別由Andy Gellenberg設計籃球球衣現身，並首次於元宇宙的籃球場大展球技。

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特備活動3 - Andy Gellenberg 限量籃球球衣NFT

日期：6月13日（一）至6月19日（日） 

地點：Yahoo Metaverse

由6月13日起，Yahoo Metaverse場內不同地方將會放置10款不同設計、刻有Yahoo字樣的籃球。只要成功集齊其中6個籃球，就可以得到由德國知名藝術家Andy Gellenberg設計、隨機抽出的限量籃球球衣NFT三款球衣的其中一款。現居於德國的藝術家兼插畫家Andy Gellenberg一直與國際著名運動品牌合作，以NBA球星Nike Swoosh肖像系列而聞名，並引起籃球巨星勒邦·占士關注，被邀請與其見面並收藏其作品，是成功結合藝術與運動的藝術家。

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特備活動4 - 非實力派宇宙派對

日期：6月15日（三） 

地點：Yahoo Metaverse

以遊戲及短片吸納眾多網絡觀眾的本地YouTuber團隊「非實力派」，將會來蒞Yahoo Metaverse，以創意及笑料炒熱氣氛。每位成員都屬於遊戲高手的非實力派，將會走遍Yahoo Metaverse，嘗試找尋分布於場內不同地方的10個Yahoo字樣籃球。只要記住並跟隨非實力派成員的步伐，便可以輕輕鬆鬆集齊其中6個籃球，贏取曾與多個著名運動品牌合作的藝術家Andy Gellenberg專門為是次活動設計的元宇宙限量NBA籃球球衣NFT。

特備活動5 -「再現觀塘」NFT 藝術作品展

日期：6月13日（一）至6月19日（日） 

地點：Yahoo Metaverse 1樓畫廊

雅虎香港以充滿香港特色及集體回憶的觀塘區作主題，與4位本地藝術家，包括SIUKINS、歐陽俊禧、Bread Poon和Stirring Light，聯手合作推出「再現觀塘」NFT 藝術作品展。4位本地藝術家將分別設計出一系列盛載著無數觀塘故事的NFT藝術品並展出於Yahoo Metaverse的1樓畫廊。

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責任編輯：嚴浩文

 

 

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