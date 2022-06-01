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西班牙通過草案 熱線電話需3分鐘內接聽

環球社會熱點 12:39 2022/06/01

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相信不少試過撥通熱線電話後，一係久等多時先有人接聽，，一係根本無人聽電話。西班牙政府為杜絕同類情況，日前通過草案，要求公司的熱線號碼在撥通後，需要在3分鐘內有人接聽。

西班牙內閣通過有薪生理假法案 女性每月最少享3日假 【下一頁】

【猴痘症】拉美首錄確診 阿根廷2患者來自西班牙 【下一頁】

消費者權益部長加爾松（Alberto Garzon）周二（5月31日）表示，政府已批准一條立法草案，要求公司的熱線電話需要撥打的在3分鐘內接通，而消費者亦有權要求與真人對話，而非聆聽對話機械人的回應。

加爾松另外指出，公用基建及提供民生基本服務的公司需要在兩小時內，處理消費者投訴。草案亦規定，公司設立全天候免費熱線電話，接收消費者就服務問題提出的意見，同時亦不可將消費者轉介至收費熱線號碼。

一旦有公司被發現未有遵循規定，按草案將會被罰款150至1萬歐元（約1,260至8.4萬港元）。公司若屢次干犯或致高危族群消費者受影響，最高可被罰款10萬歐元（約84萬港元）。

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責任編輯：吳漢培

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