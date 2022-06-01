美團3690績前博一轉？短炒入場睇實呢個價位 股市 12:34 2022/06/01 分享： 分享： 美團 （03690） 績前股價破頂後下挫，早段一度高見187.3元，半日跌逾3%，收報181元。獨立股評人唐牛指，美團業績、消費復甦有憧憬值得炒，績前可博一轉短炒，如周四前股價接近180元水平可吸納，跌178元止蝕，有值博率，如業績不太差，料股價可繼續向上。足本分析→【按此】 *憧憬上海經濟復甦 恒指下一站多少？重溫《開市追揸沽》 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 港股5不窮、6不絕？唐牛教你3招策略 今日 港股5不窮、6不絕？唐牛教你3招策略 【ET財智Talk】內地疫情好轉 Tesla、比亞迪有望受惠？（立即收看） 2022/05/27 【ET財智Talk】內地疫情好轉 Tesla、比亞迪有望受惠？（立即收看） 小米1810破頂兼全日高位收市 前景分析＋吸納策略一覽 2022/05/31 小米1810破頂兼全日高位收市 前景分析＋吸納策略一覽 中海油883破頂 聶振邦：如符合呢個條件 今季可上望15元 2022/05/31 中海油883破頂 聶振邦：如符合呢個條件 今季可上望15元 電力股炒上 中國電力2380、華電902短炒策略即睇 2022/05/31 電力股炒上 中國電力2380、華電902短炒策略即睇 你可能感興趣 港股5不窮、6不絕？唐牛教你3招策略 今日 12:22 港股5不窮、6不絕？唐牛教你3招策略 【ET財智Talk】內地疫情好轉 Tesla、比亞迪有望受惠？（立即收看） 16:49 2022/05/27 【ET財智Talk】內地疫情好轉 Tesla、比亞迪有望受惠？（立即收看） 小米1810破頂兼全日高位收市 前景分析＋吸納策略一覽 17:33 2022/05/31 小米1810破頂兼全日高位收市 前景分析＋吸納策略一覽 最新專欄文章 更多 汽車股龍頭攻略 Tesla（TSLA.US）、比亞迪（01211）短炒策略即睇 今日 汽車股龍頭攻略 Tesla（TSLA.US）、比亞迪（01211）短炒策略即睇 廣汽2238股價逆市升 現追入上望空間多少？ 今日 廣汽2238股價逆市升 現追入上望空間多少？ 吉利175逆市上揚 蟹貨鬆綁時機再現？ 今日 吉利175逆市上揚 蟹貨鬆綁時機再現？ 港股5不窮、6不絕？唐牛教你3招策略 今日 港股5不窮、6不絕？唐牛教你3招策略 解讀拜登見鮑威爾 炒美股有3點要注意 今日 解讀拜登見鮑威爾 炒美股有3點要注意 新經濟股 美團－W（03690） A股 大行報告 沽出 藍籌股 宏觀市場 市場交易 股票 H股