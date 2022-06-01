【蘋果動向】蘋果拓電子車匙覆蓋率　將支援現代和比亞迪

▲ 蘋果（Apple）將新增支援兩款汽車品牌，分別是現代（Hyundai） 、比亞迪（BYD），允許用戶透過電子錢包鎖定及解鎖車輛。（BMW、Apple官網圖片）

電子銀包的用途多，不但可以儲存信用卡等支付工具，還能儲存汽車鎖匙。據外媒《MacRumors》報道，蘋果（Apple）將新增支援兩款汽車品牌，分別是現代（Hyundai） 、比亞迪（BYD），允許用戶透過電子錢包鎖定及解鎖車輛。

據悉，寶馬（BMW）是首間在蘋果電子銀包推出電子車匙的汽車製造商。該功能允許用戶使用儲存在iPhone或Apple Watch錢包中的車匙來鎖定、解鎖和啟動車輛，而iOS 15中的Ultra Wideband with Express Mode甚至可以讓用戶在無需開啟手機屏幕的情況下，靠近車輛時自動鎖定和解鎖汽車。

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據《MacRumors》報道，電子車匙不再是寶馬獨有。早於兩個月前，已經發現蘋果在編碼內列出幾款Genesis和起亞汽車（Kia）的車型。Genesis是現代旗下的奢侈品牌，而現代則是起亞最大的股東。蘋果近日再被發現，於Apple Pay的設定檔中添加了現代和比亞迪的項目。

由於早有傳聞指Apple Pay將支援Genesis和起亞汽車，因此現代汽車成爲iOS電子車匙的最新合作夥伴並不令人意外。據《彭博社》一月的報道，現代車輛將在夏天前添加此功能。

然而，暫時未有消息指這兩個汽車品牌有那些特定型號，將支援iPhone和Apple Watch的電子車匙。事實上，現代早有很多車型支援Android設備的電子車匙。

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責任編輯：吳嘉雯

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