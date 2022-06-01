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【Google手機】效能提升！  第二代Tensor處理器傳由三星操刀

科技 12:41 2022/06/01

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據《9To5Google》報道，三星（Samsung）再次獲得Google第二代Tensor處理器訂單，將採用4nm製程及PLP面板級封裝技術，預計於6月量產。

Google預計於10月正式推出新旗艦手機Pixel 7系列，主打亮點之一是配備Google第二代的Tensor處理器，效能將有所提升。

【Google摺機】Google摺機發布日再度推遲 明年春季才面世？
 
據《9To5Google》報道，三星（Samsung）再次獲得Google第二代Tensor處理器訂單，將採用4nm製程及PLP面板級封裝技術，預計於6月量產。這並非三星首次為Google生產Tensor處理器，《日經亞洲》在去年8月曾經報道，第一代Tensor處理器是由三星負責生產，且採用5nm製程，但當時三星未就報道作出回應。

【三星摺機】Galaxy Z Fold 4規格曝光！ 傳新機主鏡頭升級至5,000萬像素
 
Google Pixel手機自2016年推出後，一直採用高通芯片。直至Pixel 6系列登場，Google宣布棄用高通芯片，改搭載自家研發的Tensor芯片。

【小米新機】紅米K50 Ultra傳下半年推出 配備100W快速充電

責任編輯：廖淑瑩

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