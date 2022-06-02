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【內房銷售】碧桂園上月銷售挫近5成　一文看清5月內房銷售數字（不斷更新）

股市 18:15 2022/06/02

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一文看清5月內房銷售數字

內地在新一輪疫情爆發下，經濟復甦進度受阻，政策方向轉向「穩增長」。5月份多地陸續就樓市出台鬆綁措施，在調整限購、降低首付比例等方面給予樓市支持。據中原地產研究院統計，單月累計超過68個城市發布穩樓市政策。據中指研究院數據指，僅5月單月，排名前百的房企銷售額均值為58.6億元，較4月份的50.9億元有所上漲。今年1至5月，銷售額超千億房企只有3間，較去年同期減少12家；超百億房企70間，較去年同期減少48間。

本文綜合了各大內房5月的銷售數據，以便讀者參考。以下貨幣單位為人民幣。

重溫4月內房銷售，看【下一頁

  5月銷售額 首5個月銷售
億元人民幣 變幅 億元人民幣 變幅
碧桂園    （02007） 287.1 -49.9% - -
融信中國 （03301） 50.67 -63.7% 296.35 -56.5%
時代中國 （01233） 45.3 -49.7% 222.8 -40%
大唐集團 （02117） 18.6 -63.4% 101.5 -47.8%
景瑞控股 （01862） 6.93 -76.1% 38.29 -75%
大發地產 （06111） - - 32.1 -84.6%

碧桂園 （02007） 公布，5月份合約銷售額為287.1億元，按年下跌49.9%；合約建築面積為357萬平方米，按年下跌45.1%。

大發地產 （06111） 公布，今年首5個月累計合同銷售金額約32.1億元，按年下跌84.6%；累計合同銷售面積為198,757平方米，按年下跌84.7%；平均銷售價格為每平方米16150元。

融信中國 （03301） 5月份合約銷售額為50.67億元，按年下跌63.7%；合約建築面積為24.04萬平方米，按年下跌60.8%；平均售價為每平方米21079元。首5個月合約銷售額為296.35億元，按年下跌56.5%；首5月合約建築面積為146.24萬平方米，按年下跌55.9%。

景瑞控股 （01862） 今年5月份合同銷售額為6.93億元，按年下跌76.1%；合同銷售面積為45444平方米，按年下跌66.8%；合同銷售均價約每平方米15250元。此外，首5個月公司累計合約簽約銷售額為38.29億元，按年下跌75%；累計合同銷售面積為241734平方米，按年下跌69%。

大唐集團 （02117） 5月份的合約銷售金額約為18.6億元；銷售面積約為19.21萬平方米；平均銷售價格約為每平方米9,682元。首5個月實現累計合約銷售金額約為101.5億元；累計銷售面積約為102.32萬平方米；平均銷售價格約為每平方米9,916元。

時代中國 （01233） 公布，5月合同銷售金額約45.3億元，按年大跌49.7%，簽約建築面積約為26.4萬平方米，按年跌43.6%，首五個月之累計合同銷售金額約為222.77億元，按年大跌40%，簽約建築面積約為133.1萬平方米，按年跌30.9%。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

【石Sir一周前瞻及異動股】新世界、建滔集團及澳優

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