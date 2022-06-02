【內房銷售】碧桂園上月銷售挫近5成 一文看清5月內房銷售數字（不斷更新）
內地在新一輪疫情爆發下，經濟復甦進度受阻，政策方向轉向「穩增長」。5月份多地陸續就樓市出台鬆綁措施，在調整限購、降低首付比例等方面給予樓市支持。據中原地產研究院統計，單月累計超過68個城市發布穩樓市政策。據中指研究院數據指，僅5月單月，排名前百的房企銷售額均值為58.6億元，較4月份的50.9億元有所上漲。今年1至5月，銷售額超千億房企只有3間，較去年同期減少12家；超百億房企70間，較去年同期減少48間。
本文綜合了各大內房5月的銷售數據，以便讀者參考。以下貨幣單位為人民幣。
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|5月銷售額
|首5個月銷售
|億元人民幣
|變幅
|億元人民幣
|變幅
|碧桂園 （02007）
|287.1
|-49.9%
|-
|-
|融信中國 （03301）
|50.67
|-63.7%
|296.35
|-56.5%
|時代中國 （01233）
|45.3
|-49.7%
|222.8
|-40%
|大唐集團 （02117）
|18.6
|-63.4%
|101.5
|-47.8%
|景瑞控股 （01862）
|6.93
|-76.1%
|38.29
|-75%
|大發地產 （06111）
|-
|-
|32.1
|-84.6%
碧桂園 （02007） 公布，5月份合約銷售額為287.1億元，按年下跌49.9%；合約建築面積為357萬平方米，按年下跌45.1%。
大發地產 （06111） 公布，今年首5個月累計合同銷售金額約32.1億元，按年下跌84.6%；累計合同銷售面積為198,757平方米，按年下跌84.7%；平均銷售價格為每平方米16150元。
融信中國 （03301） 5月份合約銷售額為50.67億元，按年下跌63.7%；合約建築面積為24.04萬平方米，按年下跌60.8%；平均售價為每平方米21079元。首5個月合約銷售額為296.35億元，按年下跌56.5%；首5月合約建築面積為146.24萬平方米，按年下跌55.9%。
景瑞控股 （01862） 今年5月份合同銷售額為6.93億元，按年下跌76.1%；合同銷售面積為45444平方米，按年下跌66.8%；合同銷售均價約每平方米15250元。此外，首5個月公司累計合約簽約銷售額為38.29億元，按年下跌75%；累計合同銷售面積為241734平方米，按年下跌69%。
大唐集團 （02117） 5月份的合約銷售金額約為18.6億元；銷售面積約為19.21萬平方米；平均銷售價格約為每平方米9,682元。首5個月實現累計合約銷售金額約為101.5億元；累計銷售面積約為102.32萬平方米；平均銷售價格約為每平方米9,916元。
時代中國 （01233） 公布，5月合同銷售金額約45.3億元，按年大跌49.7%，簽約建築面積約為26.4萬平方米，按年跌43.6%，首五個月之累計合同銷售金額約為222.77億元，按年大跌40%，簽約建築面積約為133.1萬平方米，按年跌30.9%。
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