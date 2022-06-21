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【內房銷售】深圳控股上月銷售挫近7成　一文看清5月內房銷售數字（不斷更新）

股市 17:03 2022/06/21

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一文看清5月內房銷售數字

內地在新一輪疫情爆發下，經濟復甦進度受阻，政策方向轉向「穩增長」。5月份多地陸續就樓市出台鬆綁措施，在調整限購、降低首付比例等方面給予樓市支持。據中原地產研究院統計，單月累計超過68個城市發布穩樓市政策。據中指研究院數據指，僅5月單月，排名前百的房企銷售額均值為58.6億元，較4月份的50.9億元有所上漲。今年1至5月，銷售額超千億房企只有3間，較去年同期減少12家；超百億房企70間，較去年同期減少48間。

本文綜合了各大內房5月的銷售數據，以便讀者參考。以下貨幣單位為人民幣。

重溫4月內房銷售，看【下一頁

  5月銷售額 首5個月銷售
億元人民幣 變幅 億元人民幣 變幅
中國奧園 （03883） 23.9 －79.2% 119.1 －77.3%
萬科 （02202） 307.6 －46.6% 1,681.1 －41.4%
中國海外發展 （00688） 263.91 -23% 950.33 -42.3%
華潤置地 （01109） 203.2 -19% 813.5 -35.5%
碧桂園     （02007） 287.1 -49.9% 1506 -39.7%
融創中國  （01918） 128.5 -81.85% 987.8 -59.15%
綠城中國 （03900） 119 -20.21% 788 -39.05%
新城發展 （01030） 110.81 -54.25% 511.69 -45.93%
旭輝控股 （00884） 108 -59.85% 496.4 -54.9%
龍湖集團 （00960） 90.6 -69.28% 404.9 -63.79%
中國金茂 （00817） 90 -61.4% 508.96 -53.79%
越秀地產 （00123） 82.56 ＋2% 346.16 －15%
遠洋集團 （03377） 74.1 - 293.1 -
美的置業 （03990） 73.2 -54.45% 319.2 -53.82%
雅居樂     （03383） 61.3 -39.12% 311.8 -48.8%
世茂集團 （00813） 61.1 -78.96% 342.6 -71.86%
中梁控股 （02772） 60 -56.2% 317 -58.17%
融信中國  （03301） 50.67 -63.7% 296.35 -56.5%
中駿集團 （01966） 47.9 -54% 265.31 -43%
時代中國  （01233） 45.3 -49.7% 222.8 -40%
合景泰富  （01813） 41.21 -63.5% 215.47 -53.02%
富力地產 （02777） 40.8 -66.58% 218.3 -55.68%
寶龍地產 （01238） 38.1 -59.39% 190.21 -55.24%
中國海外宏洋 （00081） 37.56 -63.6% 157.44 -50.5%
合生創展 （00754） 28.75 -10.88% 134.58 -25.86%
金地商置  （00535） 28.65 -63.8% 205.55 -35.6%
保利置業 （00119） 28 -46.15% 107 -49%
德信中國 （02019） 26.4 -66.5% 150.3 -55.41%
正榮地產 （06158） 23.16 －84% 186.27 －73.1%
祥生控股  （02599） 22.47 - 133.71 -66.36
建業地產  （00832） 21.7 -71.3% 110.67 -48.6%
中原建業  （09982） 21.05 -30.5% 87.69 -20.1%
力高地產  （01622） 19.57 -60.4% 93.64 -47.5%
大唐集團  （02117） 18.6 -63.4% 101.5 -47.8%
新力控股 （02103） 2.15 -98.18% 14.94 -87.39%
佳源國際 （02768） 9.83 -68.5% 63.94 -49.6%
上坤地產 （06900） 9.8 -69.18% 44 -65.08%
景瑞控股  （01862） 6.93 -76.1% 38.29 -75%
深圳控股 （00604） 3.37 -69.1% 20.36 -64.8%
大發地產  （06111） 3 -93.4% 32.1 -84.6%
陽光100 （02608） 1.15 -82.57% 4.42 -75.59%

深圳控股 （00604） 公布，5月合同銷售額為3.37億元，按年下跌69.1%；合約建築面積為1.37萬平方米，按年下跌80.6%。首5個月合約銷售額為20.36億元，按年下跌64.8%；首5月合約建築面積為7.64萬平方米，按年下跌73.7%；首5個月平均售價為每平方米26,620元，按年升33.88%。

華潤置地 （01109） 公布，5月總合同銷售額為203.2億元，按年下跌19%；合約建築面積為95.45萬平方米，按年下跌32.5%。首5個月合約銷售額為813.5億元，按年下跌35.5%；首5月合約建築面積為415.74萬平方米，按年下跌42.4%。

中梁控股 （02772） 公布，5月份合約銷售額為60億元，按年下跌56.2%；合約建築面積為53萬平方米，按年下跌53.18%；平均售價為每平方米11,400元，按年跌5.78%。首5個月合約銷售額為317億元，按年下跌58.17%；首5月合約建築面積為310.1萬平方米，按年下跌49.03%；首5個月平均售價為每平方米10,200元，按年下跌18.4%。

富力地產 （02777） 公布，5月總銷售額為40.8億元，按年下跌66.58%；合約建築面積為29.78萬平方米，按年下跌27.24%。首5個月合約銷售額為218.3億元，按年下跌58.39%；首5月合約建築面積為175.09萬平方米，按年下跌55.68%。

世茂集團 （00813） 公布，5月份合約銷售額為61.1億元，按年下跌78.96%；合約建築面積為377,605平方米，按年下跌76.83%；平均售價為每平方米16,180元，按年跌9.21%。首5個月合約銷售額為342.6億元，按年下跌71.86%；首5月合約建築面積為211.48萬平方米，按年下跌69.21%；首5個月平均售價為每平方米16,200元，按年下跌8.63%。

美的置業 （03990） 公布，5月合同銷售金額約73.2億元，按年大跌54.45%，合同銷售面積約58萬平方米，按年跌67.94%。首五個月集團合同銷售金額約266.2億元，按年跌53.82%，合同銷售面積約266.2萬平方米，按年跌53.96%。

龍湖集團 （00960） 公布，5月合同銷售金額約90.6億元，按年大跌69.28%，合同銷售面積約55.9萬平方米，按年跌67.94%。首五個月集團合同銷售金額約404.9億元，按年跌63.79%，合同銷售面積約239.4萬平方米，按年跌63.38%。

新力控股 （02103） 公布，5月份合約銷售額為2.15億元，按年下跌98.18%；合約建築面積為23,286平方米，按年下跌96.96%。首5個月合約銷售額為14.94億元，按年下跌87.39%；合約建築面積為145,494平方米，按年下跌95.29%；平均售價為每平方米10,271元，按年跌32.09%。

龍湖集團 （00960） 公布，5月合同銷售金額約90.6億元，按年大跌69.28%，合同銷售面積約55.9萬平方米，按年跌67.94%。首五個月集團合同銷售金額約404.9億元，按年跌63.79%，合同銷售面積約239.4萬平方米，按年跌63.38%。

中國奧園 （03883） 5月未經審核物業合同銷售額約人民幣23.9億元，按年大跌79.2%。首5個月未經審核物業合同銷售額累計約人民幣119.1億元，按年減少77.3%。

遠洋集團 （03377） 5月協議銷售額為約74.1億元；銷售樓面面積為約 41.7萬平方米；協議銷售均價為每平方米17,800元。首5個月協議銷售額約293.1億元；累計協議銷售樓面面積為約179.5萬平方米；累計協議銷售均價為每平方米約16,300元。

正榮地產 （06158） 5月合約銷售金額約為23.16億元，按年跌84%，合約銷售建築面積約為14.7萬平方米，合約平均售價約為每平方米15,800元。首5個月累計合約銷售金額約為186.27億元，按年跌73.1%，合約銷售建築面積約為116萬平方米及合約平均售價約為每平方米16,100元。

佳源國際 （02768） 公布，5月合同銷售金額約9.83億元，按年大跌68.5%，合同銷售面積約76,213平方米，按年跌73.6%。首五個月集團合同銷售金額約63.94億元，按年跌49.6%，合同銷售面積約522,409平方米，按年跌54.9%。

旭輝控股 （00884） 公布，5月份合約銷售額為108億元，按年下跌59.85%；合約建築面積為65萬平方米，按年下跌59.16%；平均售價為每平方米17,000元，按年增0.59%。首5個月合約銷售額為496.4億元，按年下跌54.9%；首5月合約建築面積為334.38萬平方米，按年下跌48.51%；首5個月平均售價為每平方米15,900元，按年下跌5.9%。

寶龍地產 （01238） 公布，5月份公司合同銷售金額38.1億元，按年下降59.39%；銷售面積約26.22萬平方米，按年下降54.45%。首五個月公司累計實現合同銷售金額190.21億元，按年跌55.24%，合同銷售面積124.23萬平方米，按年跌54.24%。

中駿集團 （01966） 公布，5月份合約銷售額為47.9億元，按年下跌54%；合約建築面積為39.88萬平方米，按年下跌44%；平均售價為每平方米11,979元，按年下跌18.94%。首5個月合約銷售額為265.31億元，按年下跌43%；首5月合約建築面積為204.33萬平方米，按年下跌29%；首5個月平均售價為每平方米12,984元，按年下跌20.12%。

保利置業 （00119） 公布，5月份合約銷售額為28億元，按年下跌46.15%；合約建築面積為13.6萬平方米，按年下跌48.87%；平均售價為每平方米20,756元。首5個月合約銷售額為107億元，按年下跌49%；首5月合約建築面積為58.5萬平方米，按年下跌46.91%；首5個月平均售價為每平方米18,230元。

新城發展 （01030） 公布，5月份公司合同銷售金額110.8億元，按年下降54.25%；銷售面積約114.26萬平方米，按年下降47.75%。首五個月公司累計實現合同銷售金額511.69億元，按年跌45.9%，合同銷售面積525.07萬平方米，按年跌41.9%。

上坤地產 （06900） 公布，5月份合約銷售額為9.8億元，合約建築面積為6.77萬平方米。首5個月合約銷售額為44億元，按年下跌65.08%；首5月合約建築面積為37.06萬平方米，按年下跌56.25%；首5個月平均售價為每平方米11,860元，按年增6.68%。

萬科 （02202） 5月合同銷售面積187.5萬平方 米，合同銷售金額307.6億元，按年跌46.6%。首五個月公司累計實現合同銷售面積981.1萬平方米，合同銷售金額1,681.1億元，按年跌41.4%。

越秀地產 （00123） 5月合同銷售按年升約2%至82.56億元， 合同銷售面積約為35.59萬平方米，上升約18%。首5個月合約銷售累計為346.16億元，按年跌約15%，佔全年銷售目標1235億元的28%，合同銷售面積為123.43萬平方米，跌約17%。

中國金茂 （00817） 公布，5月份合約銷售額為90億元，按年下跌61.4%；合約建築面積為39.39萬平方米，按年下跌66.99%。首5個月合約銷售額為508.96億元，按年下跌53.79%；首5月合約建築面積為259.99萬平方米，按年下跌60.65%。

中國海外發展 （00688） 公布，5月份合約銷售額為263.91億元，按年下跌23%；合約建築面積為102.19萬平方米，按年下跌42%。首5個月合約銷售額為950.33億元，按年下跌38.9%；首5月合約建築面積為442.53萬平方米，按年下跌42.3%。

中國海外宏洋 （00081） 公布，5月份合約銷售額為37.56億元，按年下跌63.6%；合約建築面積為37.56萬平方米，按年下跌45.3%。首5個月合約銷售額為157.44億元，按年下跌50.5%；首5月合約建築面積為152.99萬平方米，按年下跌34.2%。

陽光100中國 （02608） 公布，5月份合約銷售額為1.15億元，按年下跌82.5%；合約建築面積為8876平方米，按年下跌85.24%。首5個月合約銷售額為4.42億元，按年下跌75.59%；首5月合約建築面積為4.5萬平方米，按年下跌73.59%。

祥生控股 （02599） 公布，5月份合約銷售額為22.47億元，合約建築面積為15.85萬平方米，平均售價為每平方米14,174元。首5個月合約銷售額為133.71億元，按年下跌66.36%；首5月合約建築面積為97.56萬平方米，按年下跌68.58%；首5個月平均售價為每平方米13,705元，按年增7.07%。

力高地產 （01622） 公布，今年5月份的合約銷售額為19.57億元，按年跌60.4%。首五個月實現的合約銷售約為93.64億元，按年跌47.5%，建築面積約107.48萬平方米，按年跌46%。

綠城中國 （03900） 公布5月自投項目取得銷售3,580套，按年減少52.46%，銷售額119億元，按年減少50.21%；銷售面積46萬平方米，按年減少50.53%；每平方米平均銷售價格為25,823元，按年增0.1%。今年首5個月，集團累計合同銷售金額約788億元，按年倒退39.05%；累計合同銷售面積約392萬平方米，按年倒退28.2%。

雅居樂 （03383） 公布，5月份合約銷售額為61.3億元，按年下跌39.12%；合約建築面積為48.6萬平方米，按年下跌33.33%；平均售價為每平方米12,619元，按年下跌8.59%。首5個月合約銷售額為311.8億元，按年下跌48.8%；首5月合約建築面積為240.9萬平方米，按年下跌38.68%；首5個月平均售價為每平方米12,943元，按年下跌16.5%。

德信中國 （02019） 公布5月份合約銷售額為26.4億元，按年下跌66.5%；合約建築面積為16.1萬平方米，按年下跌62.29%。首5個月合約銷售額為150.3億元，按年下跌55.41%；首5月合約建築面積為76.4萬平方米，按年下跌53.8%。

融創中國 （01918） 公布，5月份合約銷售額為128.5億元，按年下跌81.85%；合約建築面積為101.7萬平方米，按年下跌80.13%；平均售價為每平方米12,640元，按年下跌8.6%。首5個月合約銷售額為987.8億元，按年下跌59.15%；首5月合約建築面積為740.1萬平方米，按年下跌55.9%；首5個月平均售價為每平方米13,350元，按年下跌8.12%。

合生創展 （00754） 公布，5月份合約銷售額為28.75億元，按年下跌10.88%；合約建築面積為8.66萬平方米，按年升4.34%。首5個月合約銷售額為134.58億元，按年下跌55.52%；首5月合約建築面積為58.8萬平方米，按年上升17.26%；平均銷售價格約為每平方米21,352元，按年少37.9%。

建業地產 （00832） 公布，5月份合約銷售額為21.7億元，按年下跌71.3%；合約建築面積為30.82萬平方米，按年下跌68.6%；平均售價為每平方米7039元，按年下跌8.6%。首5個月合約銷售額為110.67億元，按年下跌48.6%；首5月合約建築面積為147.48萬平方米，按年下跌47.3%；平均銷售價格約為每平方米7,504元，按年少2.5%。

中原建業 （09982） 公布，5月份合約銷售額為21.05億元，按年下跌30.5%；合約建築面積為144.05萬平方米，按年下跌23.7%；平均售價為每平方米5908元，按年下跌0.57%。首5個月合約銷售額為87.69億元，按年下跌20.1%；首5月合約建築面積為144.05萬平方米，按年下跌23.7%；平均銷售價格約為每平方米6,087元，按年升4.7%。

金地商置 （00535） 公布，5月份合約銷售額為28.65億元，按年下跌63.8%；合約建築面積為13.8萬平方米，按年下跌59%；平均售價為每平方米20700元，按年下跌11.5%。首5個月合約銷售額為205.55億元，按年下跌35.6%；首5月合約建築面積為91.14萬平方米，按年下跌36.1%。

合景泰富 （01813） 公布，5月份合約銷售額為41.21億元，按年下跌63.5%；合約建築面積為19.8萬平方米，按年下跌68.9%。首5個月合約銷售額為215.47億元，按年下跌53.02%；首5月合約建築面積為114.6萬平方米，按年下跌51.83%。

碧桂園 （02007） 公布，5月份合約銷售額為287.1億元，按年下跌49.9%；合約建築面積為357萬平方米，按年下跌45.1%。首5個月合約銷售額為1506億元，按年下跌39.75%；首5月合約建築面積為1928萬平方米，按年下跌31.6%。

大發地產 （06111） 公布，今年首5個月累計合同銷售金額約32.1億元，按年下跌84.6%；累計合同銷售面積為19.87萬平方米，按年下跌84.7%；平均銷售價格為每平方米16,150元。

融信中國 （03301） 5月份合約銷售額為50.67億元，按年下跌63.7%；合約建築面積為24.04萬平方米，按年下跌60.8%；平均售價為每平方米21079元。首5個月合約銷售額為296.35億元，按年下跌56.5%；首5月合約建築面積為146.24萬平方米，按年下跌55.9%。

景瑞控股 （01862） 今年5月份合同銷售額為6.93億元，按年下跌76.1%；合同銷售面積為45444平方米，按年下跌66.8%；合同銷售均價約每平方米15250元。此外，首5個月公司累計合約簽約銷售額為38.29億元，按年下跌75%；累計合同銷售面積為24.17萬平方米，按年下跌69%。

大唐集團 （02117） 5月份的合約銷售金額約為18.6億元；銷售面積約為19.21萬平方米；平均銷售價格約為每平方米9,682元。首5個月實現累計合約銷售金額約為101.5億元；累計銷售面積約為102.32萬平方米；平均銷售價格約為每平方米9,916元。

時代中國 （01233） 公布，5月合同銷售金額約45.3億元，按年大跌49.7%，簽約建築面積約為26.4萬平方米，按年跌43.6%，首五個月之累計合同銷售金額約為222.77億元，按年大跌40%，簽約建築面積約為133.1萬平方米，按年跌30.9%。

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