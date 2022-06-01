【內房銷售】時代中國合同銷售大跌五成　一文看清5月內房銷售數字（不斷更新）

▲ 一文看清5月內房銷售數字

內地在新一輪疫情爆發下，經濟復甦進度受阻，政策方向轉向「穩增長」。5月份多地陸續就樓市出台鬆綁措施，在調整限購、降低首付比例等方面給予樓市支持。據中原地產研究院統計，單月累計超過68個城市發布穩樓市政策。據中指研究院數據指，僅5月單月，排名前百的房企銷售額均指為58.6億元，較4月份的50.9億元有所上漲。今年1至5月，銷售額超千億房企只有3間，較去年同期減少12家；超百億房企70間，較去年同期減少48間。

本文綜合了各大內房5月的銷售數據，以便讀者參考。以下貨幣單位為人民幣。

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5月 銷售額 銷售面積 億元人民幣 變幅 萬平方米 變幅 時代中國 45.3 -49.7% 26.4 -43.6%

時代中國 （01233） 公布，5月合同銷售金額約45.3億元，按年大跌49.7%，簽約建築面積約為26.4萬平方米，按年跌43.6%，首五個月之累計合同銷售金額約為222.77億元，按年大跌40%，簽約建築面積約為133.1萬平方米，按年跌30.9%。

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