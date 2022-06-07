【內房銷售】力高地產上月銷售跌6成　一文看清5月內房銷售數字（不斷更新）

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【大行看法】瑞士寶盛私銀鄧啟志：上海解封推動中港市場反彈 料互聯網、汽車及消費股將受惠
內地在新一輪疫情爆發下，經濟復甦進度受阻，政策方向轉向「穩增長」。5月份多地陸續就樓市出台鬆綁措施，在調整限購、降低首付比例等方面給予樓市支持。據中原地產研究院統計，單月累計超過68個城市發布穩樓市政策。據中指研究院數據指，僅5月單月，排名前百的房企銷售額均值為58.6億元，較4月份的50.9億元有所上漲。今年1至5月，銷售額超千億房企只有3間，較去年同期減少12家；超百億房企70間，較去年同期減少48間。
本文綜合了各大內房5月的銷售數據，以便讀者參考。以下貨幣單位為人民幣。
重溫4月內房銷售，看【下一頁】
|5月銷售額
|首5個月銷售
|億元人民幣
|變幅
|億元人民幣
|變幅
|碧桂園 （02007）
|287.1
|-49.9%
|1506
|-39.7%
|綠城中國 （03900）
|119
|-20.21%
|788
|-39.05%
|融創中國 （01918）
|128.5
|-81.85%
|987.8
|-59.15%
|雅居樂 （03383）
|61.3
|-39.12%
|311.8
|-48.8%
|融信中國 （03301）
|50.67
|-63.7%
|296.35
|-56.5%
|時代中國 （01233）
|45.3
|-49.7%
|222.8
|-40%
|合景泰富 （01813）
|41.21
|-63.5%
|215.47
|-53.02%
|合生創展 （00754）
|28.75
|-10.88%
|134.58
|-25.86%
|金地商置 （00535）
|28.65
|-63.8%
|205.55
|-35.6%
|德信中國 （02019）
|26.4
|-66.5%
|150.3
|-55.41%
|建業地產 （00832）
|21.7
|-71.3%
|110.67
|-48.6%
|中原建業 （09982）
|21.05
|-30.5%
|87.69
|-20.1%
|力高地產 （01622）
|19.57
|-60.4%
|93.64
|-47.5%
|大唐集團 （02117）
|18.6
|-63.4%
|101.5
|-47.8%
|景瑞控股 （01862）
|6.93
|-76.1%
|38.29
|-75%
|大發地產 （06111）
|3
|-93.4%
|32.1
|-84.6%
力高地產 （01622） 公布，今年5月份的合約銷售額為19.57億元，按年跌60.4%。首五個月實現的合約銷售約為93.64億元，按年跌47.5%，建築面積約107.48萬平方米，按年跌46%。
綠城中國 （03900） 公布，5月自投項目取得銷售3,580套，按年減少52.46%，銷售額119億元，按年減少50.21%；銷售面積46萬平方米，按年減少50.53%；每平方米平均銷售價格為25,823元，按年增0.1%。今年首5個月，集團累計合同銷售金額約788億元，按年倒退39.05%；累計合同銷售面積約392萬平方米，按年倒退28.2%。
雅居樂 （03383） 公布，5月份合約銷售額為61.3億元，按年下跌39.12%；合約建築面積為48.6萬平方米，按年下跌33.33%；平均售價為每平方米12,619元，按年下跌8.59%。首5個月合約銷售額為311.8億元，按年下跌48.8%；首5月合約建築面積為240.9萬平方米，按年下跌38.68%；首5個月平均售價為每平方米12,943元，按年下跌16.5%。
德信中國 （02019） 公布，5月份合約銷售額為26.4億元，按年下跌66.5%；合約建築面積為16.1萬平方米，按年下跌62.29%。首5個月合約銷售額為150.3億元，按年下跌55.41%；首5月合約建築面積為76.4萬平方米，按年下跌53.8%。
融創中國 （01918） 公布，5月份合約銷售額為128.5億元，按年下跌81.85%；合約建築面積為101.7萬平方米，按年下跌80.13%；平均售價為每平方米12,640元，按年下跌8.6%。首5個月合約銷售額為987.8億元，按年下跌59.15%；首5月合約建築面積為740.1萬平方米，按年下跌55.9%；首5個月平均售價為每平方米13,350元，按年下跌8.12%。
合生創展 （00754） 公布，5月份合約銷售額為28.75億元，按年下跌10.88%；合約建築面積為8.66萬平方米，按年升4.34%。首5個月合約銷售額為134.58億元，按年下跌55.52%；首5月合約建築面積為58.8萬平方米，按年上升17.26%；平均銷售價格約為每平方米21,352元，按年少37.9%。
建業地產 （00832） 公布，5月份合約銷售額為21.7億元，按年下跌71.3%；合約建築面積為30.82萬平方米，按年下跌68.6%；平均售價為每平方米7039元，按年下跌8.6%。首5個月合約銷售額為110.67億元，按年下跌48.6%；首5月合約建築面積為147.48萬平方米，按年下跌47.3%；平均銷售價格約為每平方米7,504元，按年少2.5%。
中原建業 （09982） 公布，5月份合約銷售額為21.05億元，按年下跌30.5%；合約建築面積為144.05萬平方米，按年下跌23.7%；平均售價為每平方米5908元，按年下跌0.57%。首5個月合約銷售額為87.69億元，按年下跌20.1%；首5月合約建築面積為144.05萬平方米，按年下跌23.7%；平均銷售價格約為每平方米6,087元，按年升4.7%。
金地商置 （00535） 公布，5月份合約銷售額為28.65億元，按年下跌63.8%；合約建築面積為13.8萬平方米，按年下跌59%；平均售價為每平方米20700元，按年下跌11.5%。首5個月合約銷售額為205.55億元，按年下跌35.6%；首5月合約建築面積為91.14萬平方米，按年下跌36.1%。
合景泰富 （01813） 公布，5月份合約銷售額為41.21億元，按年下跌63.5%；合約建築面積為19.8萬平方米，按年下跌68.9%。首5個月合約銷售額為215.47億元，按年下跌53.02%；首5月合約建築面積為114.6萬平方米，按年下跌51.83%。
碧桂園 （02007） 公布，5月份合約銷售額為287.1億元，按年下跌49.9%；合約建築面積為357萬平方米，按年下跌45.1%。首5個月合約銷售額為1506億元，按年下跌39.7.5%；首5月合約建築面積為1928萬平方米，按年下跌31.6%。
大發地產 （06111） 公布，今年首5個月累計合同銷售金額約32.1億元，按年下跌84.6%；累計合同銷售面積為19.87萬平方米，按年下跌84.7%；平均銷售價格為每平方米16,150元。
融信中國 （03301） 5月份合約銷售額為50.67億元，按年下跌63.7%；合約建築面積為24.04萬平方米，按年下跌60.8%；平均售價為每平方米21079元。首5個月合約銷售額為296.35億元，按年下跌56.5%；首5月合約建築面積為146.24萬平方米，按年下跌55.9%。
景瑞控股 （01862） 今年5月份合同銷售額為6.93億元，按年下跌76.1%；合同銷售面積為45444平方米，按年下跌66.8%；合同銷售均價約每平方米15250元。此外，首5個月公司累計合約簽約銷售額為38.29億元，按年下跌75%；累計合同銷售面積為24.17萬平方米，按年下跌69%。
大唐集團 （02117） 5月份的合約銷售金額約為18.6億元；銷售面積約為19.21萬平方米；平均銷售價格約為每平方米9,682元。首5個月實現累計合約銷售金額約為101.5億元；累計銷售面積約為102.32萬平方米；平均銷售價格約為每平方米9,916元。
時代中國 （01233） 公布，5月合同銷售金額約45.3億元，按年大跌49.7%，簽約建築面積約為26.4萬平方米，按年跌43.6%，首五個月之累計合同銷售金額約為222.77億元，按年大跌40%，簽約建築面積約為133.1萬平方米，按年跌30.9%。
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