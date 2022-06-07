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【內房銷售】力高地產上月銷售跌6成　一文看清5月內房銷售數字（不斷更新）

股市 13:03 2022/06/07

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一文看清5月內房銷售數字

內地在新一輪疫情爆發下，經濟復甦進度受阻，政策方向轉向「穩增長」。5月份多地陸續就樓市出台鬆綁措施，在調整限購、降低首付比例等方面給予樓市支持。據中原地產研究院統計，單月累計超過68個城市發布穩樓市政策。據中指研究院數據指，僅5月單月，排名前百的房企銷售額均值為58.6億元，較4月份的50.9億元有所上漲。今年1至5月，銷售額超千億房企只有3間，較去年同期減少12家；超百億房企70間，較去年同期減少48間。

本文綜合了各大內房5月的銷售數據，以便讀者參考。以下貨幣單位為人民幣。

重溫4月內房銷售，看【下一頁

  5月銷售額 首5個月銷售
億元人民幣 變幅 億元人民幣 變幅
碧桂園    （02007） 287.1 -49.9% 1506 -39.7%
綠城中國 （03900） 119 -20.21% 788 -39.05%
融創中國 （01918） 128.5 -81.85% 987.8 -59.15%
雅居樂 （03383） 61.3 -39.12% 311.8 -48.8%
融信中國 （03301） 50.67 -63.7% 296.35 -56.5%
時代中國 （01233） 45.3 -49.7% 222.8 -40%
合景泰富 （01813） 41.21 -63.5% 215.47 -53.02%
合生創展 （00754） 28.75 -10.88% 134.58 -25.86%
金地商置 （00535） 28.65 -63.8% 205.55 -35.6%
德信中國 （02019） 26.4 -66.5% 150.3 -55.41%
建業地產 （00832） 21.7 -71.3% 110.67 -48.6%
中原建業 （09982） 21.05 -30.5% 87.69 -20.1%
力高地產 （01622） 19.57 -60.4% 93.64 -47.5%
大唐集團 （02117） 18.6 -63.4% 101.5 -47.8%
景瑞控股 （01862） 6.93 -76.1% 38.29 -75%
大發地產 （06111） 3 -93.4% 32.1 -84.6%

力高地產 （01622） 公布，今年5月份的合約銷售額為19.57億元，按年跌60.4%。首五個月實現的合約銷售約為93.64億元，按年跌47.5%，建築面積約107.48萬平方米，按年跌46%。

綠城中國 （03900） 公布5月自投項目取得銷售3,580套，按年減少52.46%，銷售額119億元，按年減少50.21%；銷售面積46萬平方米，按年減少50.53%；每平方米平均銷售價格為25,823元，按年增0.1%。今年首5個月，集團累計合同銷售金額約788億元，按年倒退39.05%；累計合同銷售面積約392萬平方米，按年倒退28.2%。

雅居樂 （03383） 公布，5月份合約銷售額為61.3億元，按年下跌39.12%；合約建築面積為48.6萬平方米，按年下跌33.33%；平均售價為每平方米12,619元，按年下跌8.59%。首5個月合約銷售額為311.8億元，按年下跌48.8%；首5月合約建築面積為240.9萬平方米，按年下跌38.68%；首5個月平均售價為每平方米12,943元，按年下跌16.5%。

德信中國 （02019） 公布5月份合約銷售額為26.4億元，按年下跌66.5%；合約建築面積為16.1萬平方米，按年下跌62.29%。首5個月合約銷售額為150.3億元，按年下跌55.41%；首5月合約建築面積為76.4萬平方米，按年下跌53.8%。

融創中國 （01918） 公布，5月份合約銷售額為128.5億元，按年下跌81.85%；合約建築面積為101.7萬平方米，按年下跌80.13%；平均售價為每平方米12,640元，按年下跌8.6%。首5個月合約銷售額為987.8億元，按年下跌59.15%；首5月合約建築面積為740.1萬平方米，按年下跌55.9%；首5個月平均售價為每平方米13,350元，按年下跌8.12%。

合生創展 （00754） 公布，5月份合約銷售額為28.75億元，按年下跌10.88%；合約建築面積為8.66萬平方米，按年升4.34%。首5個月合約銷售額為134.58億元，按年下跌55.52%；首5月合約建築面積為58.8萬平方米，按年上升17.26%；平均銷售價格約為每平方米21,352元，按年少37.9%。

建業地產 （00832） 公布，5月份合約銷售額為21.7億元，按年下跌71.3%；合約建築面積為30.82萬平方米，按年下跌68.6%；平均售價為每平方米7039元，按年下跌8.6%。首5個月合約銷售額為110.67億元，按年下跌48.6%；首5月合約建築面積為147.48萬平方米，按年下跌47.3%；平均銷售價格約為每平方米7,504元，按年少2.5%。

中原建業 （09982） 公布，5月份合約銷售額為21.05億元，按年下跌30.5%；合約建築面積為144.05萬平方米，按年下跌23.7%；平均售價為每平方米5908元，按年下跌0.57%。首5個月合約銷售額為87.69億元，按年下跌20.1%；首5月合約建築面積為144.05萬平方米，按年下跌23.7%；平均銷售價格約為每平方米6,087元，按年升4.7%。

金地商置 （00535） 公布，5月份合約銷售額為28.65億元，按年下跌63.8%；合約建築面積為13.8萬平方米，按年下跌59%；平均售價為每平方米20700元，按年下跌11.5%。首5個月合約銷售額為205.55億元，按年下跌35.6%；首5月合約建築面積為91.14萬平方米，按年下跌36.1%。

合景泰富 （01813） 公布，5月份合約銷售額為41.21億元，按年下跌63.5%；合約建築面積為19.8萬平方米，按年下跌68.9%。首5個月合約銷售額為215.47億元，按年下跌53.02%；首5月合約建築面積為114.6萬平方米，按年下跌51.83%。

碧桂園 （02007） 公布，5月份合約銷售額為287.1億元，按年下跌49.9%；合約建築面積為357萬平方米，按年下跌45.1%。首5個月合約銷售額為1506億元，按年下跌39.7.5%；首5月合約建築面積為1928萬平方米，按年下跌31.6%。

大發地產 （06111） 公布，今年首5個月累計合同銷售金額約32.1億元，按年下跌84.6%；累計合同銷售面積為19.87萬平方米，按年下跌84.7%；平均銷售價格為每平方米16,150元。

融信中國 （03301） 5月份合約銷售額為50.67億元，按年下跌63.7%；合約建築面積為24.04萬平方米，按年下跌60.8%；平均售價為每平方米21079元。首5個月合約銷售額為296.35億元，按年下跌56.5%；首5月合約建築面積為146.24萬平方米，按年下跌55.9%。

景瑞控股 （01862） 今年5月份合同銷售額為6.93億元，按年下跌76.1%；合同銷售面積為45444平方米，按年下跌66.8%；合同銷售均價約每平方米15250元。此外，首5個月公司累計合約簽約銷售額為38.29億元，按年下跌75%；累計合同銷售面積為24.17萬平方米，按年下跌69%。

大唐集團 （02117） 5月份的合約銷售金額約為18.6億元；銷售面積約為19.21萬平方米；平均銷售價格約為每平方米9,682元。首5個月實現累計合約銷售金額約為101.5億元；累計銷售面積約為102.32萬平方米；平均銷售價格約為每平方米9,916元。

時代中國 （01233） 公布，5月合同銷售金額約45.3億元，按年大跌49.7%，簽約建築面積約為26.4萬平方米，按年跌43.6%，首五個月之累計合同銷售金額約為222.77億元，按年大跌40%，簽約建築面積約為133.1萬平方米，按年跌30.9%。

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