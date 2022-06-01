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【石Sir午市閒談】今日推介美東汽車、敏實集團、友邦

股市 12:33 2022/06/01

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恒生指數中午收報21255點，跌159點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介美東汽車 （01268） 、敏實集團 （00425） 、友邦 （01299） ，詳情待石Sir為你分析。

Time Code：

00：30–行業板塊升跌及期指走勢分析

07：30–敏實集團 （00425） 圓底候突破

09：30–美東汽車 （01268） 一個月新高

11：20–友邦 （01299） 一個月新高

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

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港股 友邦保險（01299） 美東汽車（01268） 敏實集團（00425） 石鏡泉
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