【領展823業績】領展去年度每基金單位分派增5.4%至305.67仙、現價股息率4.29厘　香港物業續租租金調整率升至4.8%

▲ 【領展823業績】領展去年度每基金單位分派增5.4%至305.67仙 香港物業續租租金調整率升至4.8%

領展 （00823） 公布，截至3月底止年度，收益增長8%至116.02億元，物業收入淨額增長6.5%至87.76億元。領展表示，經調整並計入一筆1.46億元於2021/2022年度上半年派付的酌情分派後，可分派總額增加6.8%至64.19億元，全年每基金單位分派按年增加5.4%至305.67仙。若撇除7仙的酌情分派，全年每基金單位分派增加8.2%至298.67仙。

領展是日收報收市71.2元計，領展現價股息率約4.29厘。

期內香港零售的租用率由96.8%提升至97.7%，儘管第五波疫情為租務磋商帶來挑戰，領展的香港物業仍簽訂超過660份新租約。香港物業的整體平均續租租金調整率升至4.8%。平均每平方呎租金微升至62.7元。

領展：商戶未有嚴重欠租情況 街市續租租金調整率達19%

領展香港零售收益總額上升2.7%，商戶每平方呎零售銷售總額錄得按年7.8%的穩定增長，優於香港平均水平；整體租金對銷售額比例維持在13.1%的穩健水平。

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由於領展為商戶提供了有力的支持，因此未有出現嚴重的欠租情況，加上商戶基礎多元化，20大商戶只約佔零售收益總額的40%，因此租金收入來源能充分抵禦市場波動。

停車場泊車位每月收入升10.4%

零售租金方面，街市/熟食檔位租金升2.4%，商舖租金微升0.8%，教育/福利及配套設施升0.7%。至於續租租金調整率，商舖為2.9%，街市為19%，教育/福利及配套設施則6.7%，三者均優於前一年度。王國龍指，消費券推出後，有助集團零售市道有正面影響，特別是電器產品，食肆則在防疫措施放寬下有更多支持，相信在下月新一輪消費券推出後亦有正面影響。

停車場及相關業務的收益按年增長13.2%；每個泊車位每月收入升10.4%至3,064元。領展去年完成收購兩幢位於紅磡及柴灣的停車場╱汽車服務中心及倉庫大廈，年內，此項投資帶來3個月的租金收益，共5,200萬元。

領展正為位於香港的大元街市、樂富街市及德田街市進行資產提升，估算該等項目的資本開支分別為2,200萬元、3,200萬元及7,300萬元，並預期於2022年中竣工。

內地5項全資物業續租租金調整率8.8% 封城負面影響持續

內地物業方面，零售物業組合的收益按年增長24.4%。儘管市況波動，內地的五項全資持有物業仍錄得8.8%的續租租金調整率，其中上海七寶萬科廣場的續租租金調整率高達27.5%。

自2022年3月以來，不時爆發的新型冠狀病毒病疫情及全城封鎖導致內地商戶營業受到影響，除超市外，受影響的商場均被要求關閉，餐飲商戶只准提供外賣，預期對中國內地零售物業組合的負面影響將持續至下個財政年度。

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