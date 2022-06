【尊尼狄普誹謗案】陪審團糾結一關鍵問題 尊尼狄普律師動議被駁回

荷里活男星尊尼狄普(Johnny Depp)和前妻Amber Heard誹謗案已進入陪審團審議階段,陪審團周二(5月31日)仍未就案件作出裁決,期間曾向法官提出問題,關於Amber Heard 2018年撰寫的專欄的標題,似乎是決定審判結果的關鍵。

尊尼狄普與Amber Heard律師於上周五(5月27日)完成結案陳詞後,由七人組成的陪審團當日經過約兩小時審議後,終於在周二恢復審議。據悉,他們審議7小時後仍未達成裁決,期間更向法官Penney Azcarate提出首個問題,關於Amber Heard 2018年在《華盛頓郵報》的專欄文章是否有誹謗尊尼狄普。

陪審團表示,對Amber Heard當年的文章標題「我反對性暴力——面對我們文化的憤怒」(I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath) 感到疑惑,究竟該考慮的是整篇文章內容,或者只需考慮標題。

Azcarate指示陪審團,在決定Amber Heard陳述是否虛假時,只聚焦文章標題。陪審團將於周三(1日)繼續審議案件。

尊尼狄普律師同日提出臨時動議,要求法官指示陪審團無視Amber Heard律師提出部分結案陳詞內容,聲稱案件的裁決將向「世界各地每位家暴受害者傳達信息」。但動議遭法官駁回,表示案件已全權交至陪審團審理。

尊尼狄普指控Amber Heard於2018年撰文的專欄誹謗他,於是向她提出索償5,000萬美元(3.9億港元)。尊尼狄普代表律師表示,因Amber Heard曾在2016年公開指控遭家暴,即使Amber Heard的撰文未有提及尊尼狄普,其聲譽已受損。

Amber Heard亦向尊尼狄普提出1億美元(7.8億港元)反索償,指控尊尼狄普律師 Adam Waldman於2020年公開指責她偽造家暴指控後,影響其演藝生涯。

