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【尊尼狄普誹謗案】陪審團糾結一關鍵問題 尊尼狄普律師動議被駁回

環球社會熱點 12:02 2022/06/01

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荷里活男星尊尼狄普（Johnny Depp）和前妻Amber Heard誹謗案已進入陪審團審議階段，陪審團周二（5月31日）仍未就案件作出裁決，期間曾向法官提出問題，關於Amber Heard 2018年撰寫的專欄的標題，似乎是決定審判結果的關鍵。

馬斯克罕有評論尊尼狄普誹謗案 網民瘋狂圍攻 【下一頁】

尊尼狄普與Amber Heard律師於上周五（5月27日）完成結案陳詞後，由七人組成的陪審團當日經過約兩小時審議後，終於在周二恢復審議。據悉，他們審議7小時後仍未達成裁決，期間更向法官Penney Azcarate提出首個問題，關於Amber Heard 2018年在《華盛頓郵報》的專欄文章是否有誹謗尊尼狄普。

陪審團表示，對Amber Heard當年的文章標題「我反對性暴力——面對我們文化的憤怒」（I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath） 感到疑惑，究竟該考慮的是整篇文章內容，或者只需考慮標題。

Amber Heard承認18年撰文針對Johnny Depp 【下一頁】

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Azcarate指示陪審團，在決定Amber Heard陳述是否虛假時，只聚焦文章標題。陪審團將於周三（1日）繼續審議案件。

尊尼狄普律師同日提出臨時動議，要求法官指示陪審團無視Amber Heard律師提出部分結案陳詞內容，聲稱案件的裁決將向「世界各地每位家暴受害者傳達信息」。但動議遭法官駁回，表示案件已全權交至陪審團審理。

尊尼狄普指控Amber Heard於2018年撰文的專欄誹謗他，於是向她提出索償5,000萬美元（3.9億港元）。尊尼狄普代表律師表示，因Amber Heard曾在2016年公開指控遭家暴，即使Amber Heard的撰文未有提及尊尼狄普，其聲譽已受損。

Amber Heard亦向尊尼狄普提出1億美元（7.8億港元）反索償，指控尊尼狄普律師 Adam Waldman於2020年公開指責她偽造家暴指控後，影響其演藝生涯。

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責任編輯：郭麗明

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