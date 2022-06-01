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【下半年展望】野村：亞股短期受3因素困擾惟年底前料有15%升幅　看好7大主題

股市 11:55 2022/06/01

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【下半年展望】野村：亞股短期受3因素困擾惟年底前料有15%升幅　看好7大主題

亞洲股市上半年震盪，野村指，現時亞洲股市正受到一系列因素困擾，包括（1）通脹及聯儲局縮表、（2）中國清零防疫政策及（3）俄烏局勢，而這些因素至少於短期會持續，預期亞股下半年會持續波動，MSCI亞太（日本除外）指數年底仍有15%潛在升幅。

野村：亞股下半年仍有不少催化劑

野村稱，即使美國通脹見頂，環球經濟增長憂慮正在上升，而且金融市場流動性正收緊，西方對俄羅斯的制裁亦令能源價格上升，導致亞股估值向下調整，盈利預測亦有下調風險。

滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）【下一頁】

該行指，亞股下半年仍有不少催化劑，預期最有可能於第三季末出現，包括中國放寬清零政策，或推出更多刺激經濟或市場措施，聯儲局因經濟放緩或通脹放緩，在息口取態上不再是強硬鷹派。

張憶東：美股對A股和港股的負面衝擊　中期將進一步弱化【下一頁】

股市主題方面，野村看好（1）價值股：價值股在宏觀經濟不明朗時及高息環境下，防守性較高；（2）以本土市場為重心的股份：亞洲經濟前景較西方更佳；（3）中國以外的經濟重啟概念股；（4）特定的增長股：擁有結構性基本面及估值有重估誘因的個股；（5）中國以外、有「增持」評級的亞洲新興金融股：受惠於本土息率上升；（6）收息股或房託基金；（7）精選商品股：可對沖通脹及地緣政治風險。

予中國及印尼「增持」評級

至於投資地區，野村予中國及印尼「增持」評級，雖然中國短期經濟承壓，但估值吸引，下半年有政策放寬憧憬，清零政策調整也是另一催化劑，而印尼則可受惠於商品升市及強勁的經濟復甦。南韓調低至「中性」，泰國則升至「中性」，印度維持「中性」。「減持」則有香港、新加坡及菲律賓。

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