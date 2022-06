【烏克蘭戰爭】俄議員提議綁架北約防長 押返俄盤問

俄羅斯一名資深國會議員接受俄媒訪問時,突然提議可到烏克蘭綁架一名北約國家防長,然後將其帶回俄羅斯盤問。這名俄羅斯議員更表示如果能夠綁架北約防長,就可從其口中問出北約針對俄羅斯向烏克蘭發出甚麼指令。

莫羅佐夫(Oleg Morozov)屬於執政黨「統一俄羅斯黨」(United Russia),1993年首次當選成為國會議員,屬資深國會議員。

他周一(5月30日)接受《俄羅斯一台》(Rossiya 1)訪問時,表示西方向烏克蘭提供武器對俄構成直接威脅,認為俄羅斯或需重新審視其軍事目標。

莫羅佐夫聲稱以下所說的也許只是一個奇幻情節(fantastical plot):

不久將來某個階段,北約國家其中一個防長會坐火車去基輔同(烏克蘭總統)澤連斯基對話。

(...that in the near future, at some stage, a war minister of some NATO country will go by train to Kyiv to talk with Zelenskiy.)