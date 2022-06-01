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【烏克蘭戰爭】俄議員提議綁架北約防長 押返俄盤問

環球社會熱點 12:00 2022/06/01

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俄羅斯一名資深國會議員接受俄媒訪問時，突然提議可到烏克蘭綁架一名北約國家防長，然後將其帶回俄羅斯盤問。這名俄羅斯議員更表示如果能夠綁架北約防長，就可從其口中問出北約針對俄羅斯向烏克蘭發出甚麼指令。

德國丹麥兩企拒用盧布找數 同遭俄斷供天然氣 【下一頁】

莫羅佐夫（Oleg Morozov）屬於執政黨「統一俄羅斯黨」（United Russia），1993年首次當選成為國會議員，屬資深國會議員。

他周一（5月30日）接受《俄羅斯一台》（Rossiya 1）訪問時，表示西方向烏克蘭提供武器對俄構成直接威脅，認為俄羅斯或需重新審視其軍事目標。

莫羅佐夫聲稱以下所說的也許只是一個奇幻情節（fantastical plot）：

不久將來某個階段，北約國家其中一個防長會坐火車去基輔同（烏克蘭總統）澤連斯基對話。

（...that in the near future, at some stage, a war minister of some NATO country will go by train to Kyiv to talk with Zelenskiy.）

烏指俄軍控制北頓涅茨克大部分地區 【下一頁】

莫羅佐夫繼續表示：

但佢唔會抵達基輔，而係會喺莫斯科某個地方醒。

（But he would not get there. And would wake up somewhere in Moscow.）

主持詢問莫羅佐夫的意思是否要綁架（abduct）北約防長，莫羅佐夫回答「係」（Yes），又指俄羅斯可藉此整理出誰向烏克蘭下達了命令。

烏克蘭早前曾呼籲西方國家提供更多遠程武器，而俄羅斯則多次警告西方如向烏克蘭提供先進武器，或導致戰爭升級。

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責任編輯：鄭錦玲

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