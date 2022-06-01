【烏克蘭戰爭】俄議員提議綁架北約防長 押返俄盤問

俄羅斯一名資深國會議員接受俄媒訪問時，突然提議可到烏克蘭綁架一名北約國家防長，然後將其帶回俄羅斯盤問。這名俄羅斯議員更表示如果能夠綁架北約防長，就可從其口中問出北約針對俄羅斯向烏克蘭發出甚麼指令。

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莫羅佐夫（Oleg Morozov）屬於執政黨「統一俄羅斯黨」（United Russia），1993年首次當選成為國會議員，屬資深國會議員。

他周一（5月30日）接受《俄羅斯一台》（Rossiya 1）訪問時，表示西方向烏克蘭提供武器對俄構成直接威脅，認為俄羅斯或需重新審視其軍事目標。

莫羅佐夫聲稱以下所說的也許只是一個奇幻情節（fantastical plot）：

不久將來某個階段，北約國家其中一個防長會坐火車去基輔同（烏克蘭總統）澤連斯基對話。 （...that in the near future, at some stage, a war minister of some NATO country will go by train to Kyiv to talk with Zelenskiy.）

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莫羅佐夫繼續表示：

但佢唔會抵達基輔，而係會喺莫斯科某個地方醒。 （But he would not get there. And would wake up somewhere in Moscow.）

主持詢問莫羅佐夫的意思是否要綁架（abduct）北約防長，莫羅佐夫回答「係」（Yes），又指俄羅斯可藉此整理出誰向烏克蘭下達了命令。

烏克蘭早前曾呼籲西方國家提供更多遠程武器，而俄羅斯則多次警告西方如向烏克蘭提供先進武器，或導致戰爭升級。

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責任編輯：鄭錦玲