【烏克蘭戰爭】拜登宣布供先進火箭系統 烏承諾不攻擊俄領土

美國總統拜登周一（30日）宣布，不會向烏克蘭提供射程達俄羅斯領土的遠程火箭系統。惟拜登周二（31日）轉軚宣布，向烏克蘭提供包括先進火箭系統等軍備，總共價值7億美元（約54.6億港元）。拜登表示，決定將令烏克蘭在談判上處於有利位置。

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美國政府周二宣布，將向烏克蘭提供價值7億美元的軍備，包括先進的火箭系統及彈藥。拜登（Joe Biden）周二晚上發表專欄文章透露，所提供的火箭系統可從近50英里（約80.5公里）外瞄準目標。拜登表示，將先進的武器交付烏克蘭令其能在場上作戰，並在談判上處於最強而有力的地位。

有美國官員表示，相關火箭系統是美國至今向烏克蘭所提供的武器中，最為先進的武器系統。官員亦指已獲得烏克蘭保證，不會瞄準俄羅斯領土內的目標。相關詳情會在當地時間周三（1日）正式公布，但指烏克蘭將收到簡稱海馬士（HIMARS）的高機動性多管火箭炮系統。

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拜登是次軍備援助亦會提供反坦克武器、直升機及火炮等。拜登亦在撰文中強調，美國支持烏克蘭擊退俄羅斯入侵的決心。拜登同時向俄羅斯總統普京（Vladimir V. Putin）保證，美國不打算挑起更廣泛的衝突，或使用大規模殺傷武器，更直言美國不會試圖令他下台，或直接捲入衝突。

美國陸軍部長沃梅斯（Christine Wormuth） 周二表示，美國希望盡力向烏克蘭人提供援助，且不令局勢升級指戰爭蔓延的程度。沃梅斯指，美國嘗試向烏克蘭提供其認為必不可少的一切，且為自身情況承擔了部分風險，強調風險可以接受，且美國將會繼續援助烏克蘭。

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責任編輯：李俊儀