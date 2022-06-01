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【美國經濟】索羅斯基金CIO：美國消費者情況非常好　相信有助經濟避過嚴重衰退

宏觀解讀 11:14 2022/06/01

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【美國經濟】索羅斯基金CIO：美國消費者情況非常好　相信有助經濟避過嚴重衰退

索羅斯基金管理公司行政總裁兼投資總監Dawn Fitzpatrick認為，美國消費者情況非常好，即使工資增幅跟不上通脹，但美國人仍有足夠現金償還信用卡貸款，再加上失業率相對較低，相信有助美國經濟避過嚴重的衰退。

耶倫承認錯判去年美國通脹走勢【下一頁】

Fitzpatrick指，雖然工資升幅不多，但美國大多數人增加儲蓄，而很多公司今年會調高員工薪酬，但仍不足以令員工可以應對物價上升的壓力，故此開始有跡象顯示美國消費者於疫情期間的儲蓄正在減少。

美國經濟內置了一些減震器

她稱，加息會減慢美國經濟增長步伐，同時影響通脹，但美國經濟內置了一些減震器，故經濟仍然有能力避過嚴重衰退。

對於美國會否步入衰退，Fitzpatrick表示，觀察GDP數字時，真正要留意的是經濟收縮的原因源於淨進口是負數，意味美國進口了很多商品，這與消費者及企業需求強勁有關，所以對GDP數據仍樂觀。

【石Sir一周前瞻及異動股】新世界、建滔集團及澳優

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經濟 經濟衰退 索羅斯 加息 信用卡 GDP 美國 通脹 失業率

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