  • 30°C
香港時間 : 2022601日 (三) 12:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】國泰君安：布局國內外產能持續升 贛鋒鋰業逢低買入

股樓投資 11:49 2022/06/01

分享：

分享：

國泰君安表示，贛鋒鋰業（01772）再度擴產，近期公司公布將斥資不超過20億元（人民幣，下同）投資建設年產5萬噸鋰電新能源材料項目，同時推出新一期的股權激勵計劃，考慮到公司國內外資源布局，產能持續提升，且行業長期保持高景氣度，推薦投資者逢低買入。

公司擬在江西豐城市以自有資金不超過20億元，投資建設鋰電新能源生產基地，形成年產5萬噸碳酸鋰當量的鋰電新能源材料產能。項目分兩期建設，一期建設年產2.5萬噸氫氧化鋰項目。目前公司擁有2.8萬噸碳酸鋰、7萬噸氫氧化鋰的有效產能。海外方面，公司積極推進阿根廷Cauchari-Olaroz鋰鹽湖項目、Sonora鋰黏土項目及馬里Goulamina鋰輝石礦項目。當前公司積極擴大鋰鹽全產業生產規模和市場份額，保障公司長期穩定發展並提高公司核心競爭力。

【延伸閱讀】大行點睇：大和料港股估值續低  推薦14隻首選股份，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

另一方面，贛鋒鋰業連續兩年推股票期權激勵計劃，擬向激勵對象授予的股票期權數量為217萬份，約佔公司股本0.15%，激勵對象總人數為113人，行權價格為每股A股118.86元。按照四個行權期業績考核目標，2022年淨利潤不低於80億元、2022至2023年累計淨利潤不低於180億元、2022至2024年累計淨利潤不低於280億元。按國泰君安計算，公司第一季淨利潤約35億元，按年增長約6.5倍，已經完成了接近半數的年度考核目標。

【同場加映】青姐話：久旱逢甘露 邊瓣最正路？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
買入 贛鋒鋰業（01772） 股票

下一篇文章

【貝殼2423】貝殼季績勝過預期 股價高開12%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位
【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位
【職場熱話】公司安裝CCTV對準工作位置　更具備收音功能　員工憂侵私隱　網民：早走早著
【職場熱話】公司安裝CCTV對準工作位置　更具備收音功能　員工憂侵私隱　網民：早走早著
與時並進的大師　ZENITH
與時並進的大師　ZENITH
【理財智慧】咩情況可拎番強積金？一文看清要去邊宣誓同需要表格
【理財智慧】咩情況可拎番強積金？一文看清要去邊宣誓同需要表格
欲透過債劵建立多元分散投資組合？ 中國國債屬理想之選
欲透過債劵建立多元分散投資組合？ 中國國債屬理想之選
【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款