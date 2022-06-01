【券商點睇】國泰君安：布局國內外產能持續升 贛鋒鋰業逢低買入

國泰君安表示，贛鋒鋰業（01772）再度擴產，近期公司公布將斥資不超過20億元（人民幣，下同）投資建設年產5萬噸鋰電新能源材料項目，同時推出新一期的股權激勵計劃，考慮到公司國內外資源布局，產能持續提升，且行業長期保持高景氣度，推薦投資者逢低買入。

公司擬在江西豐城市以自有資金不超過20億元，投資建設鋰電新能源生產基地，形成年產5萬噸碳酸鋰當量的鋰電新能源材料產能。項目分兩期建設，一期建設年產2.5萬噸氫氧化鋰項目。目前公司擁有2.8萬噸碳酸鋰、7萬噸氫氧化鋰的有效產能。海外方面，公司積極推進阿根廷Cauchari-Olaroz鋰鹽湖項目、Sonora鋰黏土項目及馬里Goulamina鋰輝石礦項目。當前公司積極擴大鋰鹽全產業生產規模和市場份額，保障公司長期穩定發展並提高公司核心競爭力。

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另一方面，贛鋒鋰業連續兩年推股票期權激勵計劃，擬向激勵對象授予的股票期權數量為217萬份，約佔公司股本0.15%，激勵對象總人數為113人，行權價格為每股A股118.86元。按照四個行權期業績考核目標，2022年淨利潤不低於80億元、2022至2023年累計淨利潤不低於180億元、2022至2024年累計淨利潤不低於280億元。按國泰君安計算，公司第一季淨利潤約35億元，按年增長約6.5倍，已經完成了接近半數的年度考核目標。

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撰文：林衛