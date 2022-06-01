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【Facebook轉型】告別「FB」　Meta從6月9日起股份代號改為「META」

股市 11:11 2022/06/01

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【Facebook轉型】告別「FB」　Meta從6月9日起股份代號改為「META」

Facebook、Instagram母企Meta去年為突出未來發展重點在於「元宇宙（metaverse）」而更改集團名稱，但公司繼續沿用股票代號「FB」。Meta最新公布，從6月9日（星期四）起更改股票代號為「META」，進一步以公司賴以起家的社交平台Facebook，劃清界線。

創辦人朱克伯格去年10月將公司改名為Meta時，原考慮從12月1日起更改股票代號為「MVRS」，但公司其後暫停計劃。由於「META」原由Roundhill Ball元宇宙ETF所使用，Roundhill於今年初宣布改股票代號為「METV」，市場料Meta從Roundhill「購入」有關代號。

【石Sir一周前瞻及異動股】新世界、建滔集團及澳優

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美股 Facebook（美：FB） 元宇宙 Meta 朱克伯格 Facebook Instagram
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