▲ 【Facebook轉型】告別「FB」 Meta從6月9日起股份代號改為「META」

Facebook、Instagram母企Meta去年為突出未來發展重點在於「元宇宙（metaverse）」而更改集團名稱，但公司繼續沿用股票代號「FB」。Meta最新公布，從6月9日（星期四）起更改股票代號為「META」，進一步以公司賴以起家的社交平台Facebook，劃清界線。

創辦人朱克伯格去年10月將公司改名為Meta時，原考慮從12月1日起更改股票代號為「MVRS」，但公司其後暫停計劃。由於「META」原由Roundhill Ball元宇宙ETF所使用，Roundhill於今年初宣布改股票代號為「METV」，市場料Meta從Roundhill「購入」有關代號。

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