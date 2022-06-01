【貝殼2423】貝殼季績勝過預期 股價高開12%

貝殼（02423）日前公布最新季績，優於市場預期，周三（1日）股價高開12.3%，見在港上市以來最高位。引述中金報告，貝殼第一季收入按年下滑39%至125億元（人民幣，下同），位於公司指引高端，基本符合市場及該行預期；行業下行通道中，平台成交額（GTV）下滑45%至5,860億元；經調整淨利潤0.3億元，超出市場及該行預期，主要得益於成本及費控得當。

公司指引2022年第二季收入將按年下滑57%至59%至100至105億元，區間中值低於市場一致預期42%，主要受部分地區疫情防控下交易服務暫停影響。此外，公司又宣布計劃在未來12個月回購不超過10億美元的美國存托憑證（ADS）。中金指出，由於去年高基數，以及第二季部分城市疫情反覆下，交易服務活躍度短期內有所降低，預計第二季存量房及新房GTV分別按年下滑60%和69%；料第二季經調整歸母淨虧損約為20億元。考慮到復工復產有序推進，預計公司有望自第三季扭虧。

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自提出「一體兩翼」戰略以來，貝殼新業務布局逐漸清晰，4月公司宣布正式完成收購裝修公司聖都家裝。中金認為，聖都的併表在為貝殼貢獻增量收入的同時，也將通過供應鏈、產品能力的賦能、組織架構的整合、產業經驗及資源的運用為公司突破家裝行業規模化的瓶頸。綜合聖都家裝併表及疫情反覆下交易市場恢復節奏有所滯後，該行維持「跑贏行業」評級，ADS目標價20美元，折算港股約52港元。

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撰文：林衛